Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Alessandra Tarantino

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019

MONTMARTRE, París, Francia.- Una pequeña leyenda escrita en francés que no alcanza a percibir el lector señala lo siguiente: "Gracias, señor, por los colores". Montmartre fue, como se sabe, cuna de la bohemia parisina y de los impresionistas, entre otras corrientes artísticas. Pero el color siempre estuvo en el corazón de la ciudad, y no solo en esa margen del Sena. Antes o después de que en sus ateliers y buhardillas crearan sus obras Toulouse-Lautrec, Renoir, Van Gogh y todos los demás, cuya mención podría demandar horas, estuvieron los nabis y los fauvistas. El grafiti es, con sus estridencias callejeras, una manifestación de esa vitalidad, que cada quien valorará a su gusto. Paul Klee, el gran pintor suizo, lo puso en estos términos: "El color me ha capturado: a partir de hoy, el color y yo somos una sola cosa". El color puede, claro, adueñarse de las personas. Suele ocurrirle al viajero que es hechizado por la Ciudad Luz.