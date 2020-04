Edición fotográfica: María Amasanti Fuente: Reuters - Crédito: Stephane Mahe

NANATES, Francia.- Desde hace días, los balcones de Buenos Aires alternan DJ con música a todo volumen, aplausos a los médicos, cacerolazos para reclamar justicia o baja de salarios, shows de armónica o saxo aplaudidos por toda la cuadra. Nos expresamos, gritamos, conversamos para no hundirnos en la soledad de nuestras casas. Necesitamos seguir en contacto y vamos encontrando la forma: la red invisible que se teje entre nosotros toma modelos extranjeros y adopta, a su vez, los propios ritmos. En Francia, en tanto, surgen nuevas ideas que no tardarán en llegar a estas tierras. Un trainer y muchos vecinos sintonizados en una clase de gimnasia grupal figuran entre los más recientes inventos. Porque los tutoriales por streaming se multiplican, sí, pero no hay como la energía colectiva puesta al servicio de lo más importante que hoy tenemos: la comunión entre pares.