Conmovedora historia de un primer amor

9 de marzo de 2020

Hace dos meses leí Find me (Encuéntrame), la nueva novela de André Aciman, el autor de Llámame por tu nombre , sobre la que se basó la premiada película homónima de Luca Guadagnino. Find me es la continuación literaria de Llámame por tu nombre .

La película dirigida por Guadagnino costó 3,5 millones de dólares y recaudó más de 42, es decir que sus ganancias multiplicaron doce veces la inversión. El libro de Aciman se había publicado en 2007 con comentarios muy favorables, pero poco eco. En 1917, después del estreno de la película, solo en los Estados Unidos, la obra de Aciman vendió un millón de ejemplares. El argumento cuenta el enamoramiento de Elio, un adolescente de 17 años, y de Oliver, un joven de 25, en la Italia de 1983. Los padres de Elio, dos intelectuales, aceptan la relación clandestina, fingen no saber nada y permiten que el chico explore su sexualidad.

La novela y el film no terminan del mismo modo. En el libro, Elio y Oliver rompen el vínculo que los une cuando el norteamericano vuelve a los Estados Unidos para casarse con su novia. Pero se encuentran durante dos décadas en varias oportunidades sin tener relaciones sexuales. En cambio, el film se cierra meses después de que Oliver deja Italia. No hay encuentros posteriores.

El final cinematográfico, desolador, es de una gran calidad y conmovió al público de un modo muy poco frecuente, quizá porque alguna vez todos nosotros, hombres y mujeres hetero u homosexuales, hemos vivido un primer amor. Además, hubo un factor esencial: las interpretaciones extraordinarias del dúo Timothée Chalamet (Elio) y Armie Hammer (Oliver).

Las consecuencias de esa repercusión fueron inmediatas. Los comentarios en la Red no podían ser más entusiastas. Para algunos era la película del año; para otros, de la década; al mismo tiempo, no pocos foristas expresaban la perturbación que ese amor imposible había desatado en ellos: meses de llanto, depresiones y, a veces, el remordimiento de una vida no vivida. Un sector numeroso quería la continuación de la historia de Elio y Oliver; por supuesto, con los mismos actores y final feliz.

El director Luca Guadagnino le pidió a Aciman que escribiera una segunda parte. ¿Qué escritor, qué director, puede resistirse a semejante éxito masivo?

Aciman empezó a escribir Find Me (Encuéntrame) en 2017 y la narración se publicó en inglés en octubre de 2019. El libro está dividido en cinco partes, todas narradas en primera persona por distintos personajes diez, quince y veinte años después del final de Llámame por tu nombre . La primera parte, "Tempo", es contada por Sami, el padre de Elio, que se enamora de Miranda, una joven mucho menor a la que conoce en un tren que va de Florencia a Roma. La segunda, narrada por Elio, tiene como título "Cadenza", El muchacho se ha convertido en un gran pianista de prestigio internacional. El encuentro fortuito en París con Michel, un desconocido mucho mayor, abogado y pianista aficionado derivará en un amor profundo pero teñido de nostalgia anticipada, que no borra la sombra de Oliver. La tercera parte, "Capriccio", se desarrolla durante una fiesta en Nueva York. El narrador es Oliver. El clima es muy distinto de los capítulos anteriores. Hay una dosis irónica de frivolidad mundana que contrasta con las reflexiones silenciosas de Oliver.

La quinta y última parte, "Da Capo", es evocada por Elio. Aciman reservó para ese final una vuelta de tuerca imprevista y muy actual. Con mucha hondura, Aciman ofreció amor y dolor a sus personajes; pero buscó satisfacer los deseos de felicidad perdurable de sus lectores (¡las ventas!) sin dejar de asestarles, con música de Bach, Liszt y Beethoven como fondo, la vibración gloriosa y letal del presente, siempre recomenzado, siempre agónico. ¿Final feliz?

