Fuente: AP - Crédito: Dmitri Lovetsky

SAN PETERSBURGO, Roma.- Las interpretaciones de lo que uno ve pueden ser múltiples. En esta imagen, los rostros del hombre y de la mujer que saludan por las ventanillas del auto antiguo denotan felicidad. Esa expresividad está reforzada por las coloridas flores que adornan el vehículo y coronan la cabeza de la mujer sonriente, que saluda a la gente que la observa. ¿Serán novios que acaban de casarse? ¿Estarán participando de un desfile de autos vintage? ¿A qué se debe tanta alegría? Y así sucesivamente podrían seguir las preguntas. Sin el epígrafe, no podríamos develar el misterio: es 12 de junio y en San Petersburgo están celebrando el Día de Rusia, que conmemora el comienzo del proceso de desintegración de la URSS, en 1990. Es decir, sin texto no hay contexto. Sin palabras hay vacío, que con elucubraciones tendemos a llenar. Porque no sabemos, solo especulamos. A veces acertamos y otras, tal vez las más, nos equivocamos.