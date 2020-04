Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de abril de 2020

La misma dificultad, el encierro en sus casas por la cuarentena, y la misma determinación: no dejarse vencer por ella. Algunos se convirtieron en emprendedores, como Juan Francisco, un docente que nunca había dado clases particulares y que ahora, gracias a Zoom, descubrió que ahí se le abría un mundo. Mechi y Trini, de 24 y 22 años, hacen barbijos, pero no los comunes, sino fashion . Otros se las rebuscan para mantener o incluso potenciar lo que ya tenían. José, coreógrafo, vía Instagram baila y hace bailar a legiones de mujeres. Con su celular y una notebook, Gastón coordina una colecta destinada a villas de la región metropolitana. María y Mariano no necesitan más que dos guitarras y sus voces para organizar concurridas peñas en vivo por Instagram. José Miguel, en cambio, tuvo que convertirse en un ingeniero de sonidos para reunir y grabar, digitalmente, el coro parroquial que acompañó ceremonias de Semana Santa transmitidas por las redes.

Son apenas unos ejemplos de un fenómeno que se multiplica por miles en todo el país y por millones en el mundo. El confinamiento ha venido a movilizar la creatividad, el ingenio, la solidaridad. La resistencia. El virus maldito, qué ironía, está haciendo mejores a muchas personas.