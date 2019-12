Cuando la escritura es una forma de renuncia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019

Podríamos empezar así: el escritor auténtico no es el que escribe, sino el que quiere dejar de escribir. El único éxito consiste en esa defección. "Mi ambición suprema, estrambótica, sería escribir un texto de tres páginas o de mil páginas, da lo mismo, que fuera desde mi punto de vista tan definitivo que podría dejar de escribir". Eso dice el francés Pierre Michon en una de las trece entrevistas reunidas con el título Llega el rey cuando quiere. Michon conoce bien el paño. Hay para él dos clases de escritores: los frívolos y los fervientes. Los primeros (casi todos) escriben para un prójimo inmediato; los segundos (él mismo) para un Otro más elevado. "Quien escribe... se retira", dijo Mallarmé ,y su deseo de exclusión era tan extremo que quería estar muerto. En el prólogo, Michon dice que el mejor libro de entrevistas es Lo que me dicen las mesas parlantes, un ejercicio espiritista en el que Victor Hugo conversa con Shakespeare, Moisés y la Muerte. La editorial WunderKammer publicó los dos, el de Hugo y el de Michon, que no está muerto, pero sabe cómo hacerse el muerto: para que la escritura se eleve, hay que rebajarse.