Cuatro años después

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2019

Diferencias y similitudes de los primeros pasos, argumentos invertidos, posiciones cruzadas. No hace falta googlear, alcanza con un poco de memoria.

El discurso en favor de la unidad de Mauricio Macri, muy parecido al mensaje inaugural de Alberto Fernández. Más alfonsinista el del presidente peronista que el del jefe de la coalición que también integraba el radicalismo. Es verdad.

Un paquete de medidas va de la Casa Rosada al Congreso, como cuatro años atrás. Todo parece urgente y de vida o muerte, no hay tiempo para leer ni analizar. Hay que votar. Rápido. Los opositores se plantan y dicen que no, que así no se puede, que hay que esperar. Los oficialistas cuentan los legisladores para asegurar el quorum. Lo mismo que los macristas, los kirchneristas se quejan de los que quieren impedir con las ausencias que sesionen las cámaras. En la otra vereda explican que es un recurso válido que se utiliza en todos los parlamentos para forzar consensos.

Entonces, aparecen los gobernadores. En 2015, los peronistas garantizan que sus legisladores acompañarán al macrismo. En 2019, los radicales se asoman y piden no poner palos en la rueda a Fernández. Todo ha cambiado, todo se parece.

ADEMÁS