Demasiado incierto para ser inteligente

8 de junio de 2019

Las citas suelen generar problemas. Los periodistas lo sabemos. Con frecuencia, los citados nos acusan de sacarlos de contexto. Una forma de desmentir lo que dijeron. O un atajo para desacreditar la interpretación que todos le dan a lo que dijeron cuando no pueden desmentir que lo habían dicho.

A veces, ocurre algo peor. Sucede con frases de grandes personalidades citadas para legitimar una decisión que tendrá serias consecuencias.

El gran filósofo Immanuel Kant sentenció que "la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar". La cita ha sido usada hasta el hartazgo. Y abusada por la dirigencia política argentina.

Hace dos años podríamos haber previsto estos días que vivimos, cuando el senador Esteban Bullrich dobló la apuesta: "Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla". El texto sin contexto no es nada. Vivimos en la incertidumbre y seguimos soportándola. Aunque no llegamos a disfrutarla. Debería ser, pero no somos (tan inteligentes). Perdón, Kant.