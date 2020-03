Destellos de voces ligadas a su tiempo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020

¿Qué podría unir las vidas y obras disímiles del escritor de origen español Rafael Barrett y el argentino Lucio V. Mansilla? Cierto ejercicio de la empatía. ¿Y qué hilo podría enlazar el vínculo con la palabra que plasmó Rodolfo Fogwill con el que tramó Leónidas Lamborghini? La búsqueda de una poética capaz de invocar un más acá del silencio. Leo Engendros , el breve ensayo del sociólogo Pedro Yagüe que hace un tiempo publicó la editorial Hecho Atómico. Y compruebo, una vez más, lo fértil e inagotable de la puesta en diálogo de determinados textos, los circuitos que, más allá de las obras, se encienden a la hora de la lectura. Yagüe traza personalísimas semblanzas de Barrett, Mansilla, Fogwill y Lamborghini, pero también de Albertina Carri, Jorge Asís, David Viñas, León Rozitchner. Los aborda de a uno, no fuerza los encuentros que, sin embargo, están allí, emergen entre las palabras, enlazan unos capítulos con otros, otorgan unidad al libro.

Más que de biografías o sesudos trabajos críticos, de lo que se trata aquí es de encontrar ciertos destellos. En el caso de Barrett, autor que, tras ser expulsado de la aristocracia madrileña, arribó a nuestro país en 1903 (luego seguiría viaje a Paraguay), Yagüe repara en el que podría ser un momento fundacional. El día en que, deambulando por una Buenos Aires invernal, sumida en las penumbras previas al amanecer y empapada por una llovizna lenta, Rafael Barrett divisó a un hombre encorvado, que buscaba entre la basura algo que comer. "Mientras el hombre -que parecía viejo, aunque tal vez no lo fuera- lograba encontrar un pedazo de carnaza masticada, Barrett sintió por primera vez la infamia de la especie en las entrañas", escribe Yagüe. Y explica cómo todo el trabajo posterior de Barrett, literario, ensayístico y periodístico, estaría marcado por esa madrugada: cuando, de una vez y para siempre, el ejercicio del "saber mirar" significó ponerse en los zapatos, en la piel y en la honda desesperación de un desconocido.

En el caso de Mansilla y Una excursión a los indios ranqueles , lo que hubo fue una crucial ruptura con la percepción social de su tiempo, que le permitió ver en el indio un otro, pero no una otredad radical. "Partiendo desde lo más íntimo supo narrar lo que su época no podía ver: la belleza lúcida y misteriosa de la vida ranquel. Recuperó situaciones, personajes, costumbres, y les dio una voz. La suya: la voz viril y dulce de Mansilla".

Mansilla experimenta la posibilidad de hacerse otro, y al lograrlo escribe, y al escribir piensa. Porque de eso se trata, al fin y al cabo, el encuentro con una expresión viva, afianzada en un lugar y una época. A ese tipo de registro, y al cultivo de una mirada que no parece temer a la periferia, apunta la selección de autores realizada por Yagüe (quien, por otra parte, no se priva de fustigar la asfixia de cierta escritura académica o cuestionar la endogamia del circuito de encuentros y talleres literarios). En esa línea, el autor de Engendros reivindica al Fogwill que encuentra en la música un latido vital que luego traducirá en su obra (ejemplo, además, de quien encuentra "una forma de hablar para no ser hablado por los consensos de la cultura"), rescata al Gombrowicz lanzado a la búsqueda de lo inmanejable o al Viñas que hace del lenguaje "la continuación del odio por otros medios".

En este tejido de voces y poéticas del siglo XIX y XX, destaca el lugar que, entrando en este siglo, el autor le da a la cineasta Valentina Carri. Para ello, cita una frase que se escucha en la película Cuatreros : "Pero los tiempos son otros y me tocó éste, el de un ombligo tan lastimado del que no logro zafar". En la era del imperio del yo, alguien reconoce el dolor de esa posición, y desde ahí decide construir. Y es precisamente en la insistencia difícil, contradictoria y compleja de esa construcción donde emerge lo imparable de una expresión que puede pensar "contra una época y para un tiempo".

