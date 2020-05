Elogio de lo propio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020

En la llamada "guerra" contra el virus no ocupa los puestos de mayor riesgo, reservados al personal de la salud, fuerzas de seguridad, transportistas? Sin embargo, el periodismo también ha sido convocado a la línea de fuego y enfrenta una misión más desafiante, necesaria y agotadora que nunca. La pandemia ha venido a dar vuelta las redacciones, a invadirlas y someterlas. Operar mayoritariamente en forma remota, para una profesión en la cual la cercanía -con la noticia, las fuentes, la calle- es fundamental, supuso una readaptación acelerada y forzosa. Con una dificultad extra: tener que abordar un tema no solo sensible, demandado con exigencias crecientes, sino que requiere los más altos estándares de rigor, precisión y prudencia. Quizá nada insuma tanto esfuerzo en estos días como separar la paja del trigo: el control de calidad de lo que se publica. El flujo informativo de la crisis tiene una intensidad, en volumen y dramatismo, que no da respiro. Las grandes historias generan en las redacciones un estímulo especial, les extraen lo mejor, pero esta escondía un puñal: trabajar hasta los límites físicos y mentales, y siempre en zona de riesgo.

El periodismo no debe elogiarse a sí mismo. Muy cada tanto, se acepta la licencia.

