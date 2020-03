En busca de los pasos perdidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020

Tuvo que insistir mucho mi médico, pero al final le hice caso. Empecé a caminar. A paso rápido y durante una hora, ese era todo el plan. No parece gran cosa. Pero cuanto más me esmero por hacer actividad física, con más facilidad encuentro sólidas excusas para postergar todo el asunto.

Después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que la única forma en que podría mantener una rutina diaria de ejercicio era tomarme por sorpresa. Suena raro, pero tenía un plan. Ahí va.

Me levanto muy temprano y mi mente tarda bastante en arrancar. Así que hace un mes dejé las zapatillas a mano, y al día siguiente, sin pensarlo dos veces, me vestí con ropa adecuada, me calcé y salí a la calle. Media hora después había descubierto al menos tres cosas.

Primero, que el sistema funcionaba. Nada de desayunar o permitirle a mi cabeza encontrar pretextos. La fórmula era saltar de la cama a la calle, casi literalmente.

Segundo, el porqué de la insistencia de mi médico. El sedentarismo -voy a ser directo- te mata. Solo había marchado 30 minutos a 6 km/h, y sin embargo me sentía como si hubiera escalado el Everest en ojotas y marcha atrás. No había sido capaz de caminar siquiera durante una hora. Ese día, mientras recorría los últimos metros a paso lento, me apostrofé con vehemencia. Porque había sido una bofetada. No estaba cansado ni nada. Bueno, un poco, claro, pero podría haber hecho otro kilómetro; solo que mis piernas pedían basta. "Basta, en serio, no es gracioso", clamaban. El hecho espeluznante era que el confortable sedentarismo me habían convertido, de un modo lento y subrepticio, en alguien incapaz de caminar a paso rápido durante más de media hora.

Tercero, y al revés de lo que anticipaba, el abrazar tan de repente la actividad física no me había puesto de mal humor. Todo lo contrario.

En los días siguientes ocurrieron varias cosas interesantes. Para empezar, en algo más de una semana logré llegar a mi meta original: una hora a unos 6,4 km/h (no me pidan más por el momento). Y pude luego sostener ambas marcas.

Le escribí a mi médico al respecto. Me respondió que era una de las mejores noticias que podía darle. Aparte de eso, y aunque sentía que algo estaba cambiando en mi estado físico, no tenía ningún dato que indicara otros progresos, excepto que cada caminata me costaba menos esfuerzo. Hasta que un día fui a levantar una maceta. Entra en escena un experimento que creo haber mencionado en otra ocasión.

En diciembre se me ocurrió germinar unos porotos de soja. Arrancaron con tanto ímpetu que sembré ocho semillas en una maceta grande. Para mediados de febrero ya eran unas plantas enormes llenas de chauchas. Levantar una de esas macetas, depositarla en otro lugar y volver a la posición de pie venía dándome bastante trabajo. Una semana después de iniciar mis caminatas, advertí que eso ya no era así, que mis piernas habían empezado a responderme de nuevo. Fue fuerte. Caí en la cuenta de que el sedentarismo es como una enfermedad silenciosa. Casi no expone síntomas. Se toma su tiempo. Pero a la larga hace estragos. La buena noticia es que el antídoto está al alcance de la mano.

Pero a no exagerar. Durante mis vacaciones, con más tiempo libre y entusiasmado por los resultados, aumenté la frecuencia y la duración de las caminatas. Hasta que una mañana me desperté con toda clase de dolores en las piernas. Más dolores que músculos, diría. Estaba a punto de lesionarme. Me concedí dos días de descanso, el cuerpo se repuso, y pude reanudar mis marchas matinales. Así que hay que tomárselo con prudencia. Mi mejor consejo es que consulten con el médico acerca de cómo volver a ponerse en marcha.

Hoy se cumple un mes desde que empecé a dejar atrás el sedentarismo. Caminé casi 80 kilómetros. Falta mucho y los riesgos de recaer abundan. Pero, como todo en la vida, la cuestión fue dar el primer paso.

