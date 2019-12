Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Sakis Mitrolidis

Salónica, Grecia.- In situ. Expresión latina, fervor griego: una mujer deja en claro, con pequeñas velitas y letras de vocación universal, que algo detrás de esas vallas debe quedarse ahí. En el lugar. In situ. La inscripción del volante que sostiene entre sus manos -las mismas que distribuyen velas y letras- está en griego; la modesta instalación lumínica, a los pies de las obras de ampliación del subterráneo de Salónica, sintetiza, en palabra latina, el eje de una protesta no tan solitaria. Hay piezas arqueológicas allá abajo, en la excavación que pretende alojar una nueva línea subterránea. Restos de construcciones prebizantinas, objetos, huellas de una región que alguna vez fue macedonia, y luego romana, otomana, griega. La ciudad actual exige la velocidad de los viajes bajo tierra. Y la historia -y sus defensores- clama por seguir presente, estrato sobre estrato, precaria, permanente.