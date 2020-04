Escribir: ese sortilegio que nunca termina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

El inglés Thom Gunn (1929-2004) no fue un poeta "teórico" a la manera de algunos de sus compatriotas, pero como todo buen poeta podía oscuramente entender qué había detrás de cada poema. Como la de otros (poetas o no), la vida de Gunn fue desastrada en todos los frentes, un desajuste para nada razonado y no solamente de los sentidos. Pero en el verso y en la prosa compensó formalmente la saña del desorden en su cuerpo.

Uno de sus libros de crítica y de memorias, The Occasions of Poetry , incluye un ensayo muy breve, "Writing a Poem", en el que Gunn explica tres cosas que todo poeta tendría que saber: que cuanto más vívido es un hecho o un residuo de la imaginación, más resistirá al poema; que el aire del poema (demasiado viciado o muy ligero) deja respirar muy poco tiempo. Y la tercera: la ilusión de que el "acto de escribir es un encantamiento" que traerá de vuelta ciertos sentimientos. Dice al final: "Nunca acerté con el encantamiento adecuado". La escritura y el escritor concluyen cuando se acierta con el sortilegio. Gunn sabía que una vida no alcanza para eso.