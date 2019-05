Escribir: un mandato ético

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019

¿Qué quiere decir escribir "bien"? ¿Por qué decimos que una cosa está bien escrita y otra, en cambio, no? No corren en este caso las particularidades de cada género. La poesía, el ensayo, la novela, el cuento y aun el periodismo quedan unidos por una única y misma máxima: escribir bien comporta llegar a ese momento en que una idea se organiza en las únicas palabras posibles.

El hecho de que -como pasa en un poema- esa idea tienda a ser de tipo más específicamente musical que conceptualmente especulativa no cambia el alcance de la constatación.

El artículo que el narrador irlandés Colm Tóibín publicó hace pocos días en la London Review of Books es un ejemplo muy reciente de ese mandato. Tóibín cuenta el arco que va de la detección de un cáncer testicular (el exilio a eso que alguien llamó "el país de la enfermedad") hasta su curación, tras quimioterapia y cirugía de extirpación. Pero no es eso lo que más importa, sino, precisamente, la asepsia de lo narrado. Para alguien que conoce a fondo la prosa de Henry James (su novela The Master es casi obligatoria) parecería lo menos previsible. Sin embargo, ahí está: el escrito de Tóibín es personal de punta a punta, pero sin énfasis ni manierismos sentimentales. ¿Quién más podría concluir un artículo confesional con una oración tan sencilla y desarmante como la siguiente: "The age of one ball has begun"?

A los pocos días, en el diario El País de Madrid, otro escritor, Antonio Muñoz Molina, sacó las conclusiones que el artículo de Tóibín pedía a gritos. Observa que el novelista irlandés no se permite ni juegos literarios ni esa "postiza campechanía" que sin duda favorecen ahora las redes sociales.

Nos dice: "Es grave la proliferación de lo que nos resignamos a llamar tontamente fake news, pero no lo es menos la de prosas de periódico o de mitin desorbitadas o injuriosas, destinadas exclusivamente a promover el odio, a hacer daño, a echar gasolina al fuego, a sembrar discordia y confusión a través de la misma confusión de la escritura". Como si fuera un aire de los tiempos, Alberto Manguel fue en la misma dirección en una nota de opinión para The New York Times: "La brevedad y la falta de argumentación pueden reducir la conversación a una frase tuiteable. ¿Qué peligros hay en una sociedad de lectores de formas tan sucintas, a menudo vehementes y generalmente escasas de argumentos y datos verificados? Los 280 caracteres que permiten los tuits pueden simplificar la complejidad de una reflexión y, por lo tanto, empobrecer el debate público". No podemos ser ingenuos: quien escribe en un medio sabe que podrá ser objeto de injuria en las redes, incluso de parte de individuos (muchas veces colegas) que lo saludarán después como si el mundo de las redes fuera un sueño que soñaron ellos solos. Podrán no incurrir en solecismos o en violaciones gramaticales, pero los "valientes" de Twitter y Facebook quedarán fuera de la ética."Es bello, pero ¿es necesario?", se preguntó en una ocasión el compositor Arnold Schönberg. Lo necesario puede ser difícil, pero siempre es claro. Y sobre todo es siempre ético. Lo necesario no es jamás inmoral, o no deberíamos permitir que nos convenzan de que lo es.

La poesía misteriosa de San Juan de la Cruz (su "música callada") y la prosa astringente de Albert Camus coinciden en un punto muy superior al estilo; se unen en una exigencia ética.

Muñoz Molina lo dice más claramente, si fuera posible: "Una mirada cabal sobre uno mismo es la condición necesaria para mirar y escribir sobre el mundo real con veracidad, sin trampa y sin énfasis, con ese grado de templanza y de lucidez, hasta de humorismo, que son igual de necesarios para ejercer la ciudadanía. La democracia es una prosa limpia".