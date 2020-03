Frente al mar

Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Patricia de Melo Moreira

SESIMBRA, PORTUGAL.- El cielo no puede ser más límpido, el mar más azul, el aire más diáfano. Un maravilloso despliegue que incluye a la pareja, la niña, sus trajes festivos. Y sin embargo, sin que se sepa exactamente la razón, la imagen destila un no sé qué de melancolía. Será porque fue registrada en la ciudad de Sesimbra, y Portugal siempre resuena con la dulzura del fado, el desasosiego de Pessoa, el delicioso padecer de la saudade . Será por eso, o porque los payasos, esos singulares descendientes de arlequines y bufones, suelen ser más deudores de la nostalgia que de la risa. Y allí están, el clown de peluca rubia y rizada con su compañera de peluca morena, flores en la remera, colores vistosos y cuadrillé, plácidos y contemplativos, tomándose su minuto de calma frente al océano. No sabemos si la fiesta ya pasó o va a comenzar; solo que este instante, discreto y fugaz, les pertenece exclusivamente a ellos.