Huellas de mundos que ya no están

3 de marzo de 2020

Cavaron en la roca porosa hasta convertir en vivienda lo que al principio fue mero refugio ganado a la intemperie. Las cuevas maragatas: testigos de otro mundo, que también es el nuestro.

Estamos en las afueras de Carmen de Patagones, territorio donde el paisaje bonaerense se abre a la belleza dura de la Patagonia. La cueva que recorremos es una entre las muchas que, a fines del siglo XVIII, albergaron a los primeros habitantes europeos de la zona. Maragatos, oriundos de la comarca de la Maragatería en León, España. Como parte del interés de la corona por consolidar su presencia en territorio americano, se les ofrecieron vivienda, trabajo y recursos a cambio de que se subieran a un barco y emprendieran viaje a lo más austral del entonces Virreinato del Río de la Plata. Así lo hicieron, para descubrir, a la hora del desembarco, que poco de lo imaginado y apenas nada de lo prometido los aguardaba allí.

Faltos de casa y urgidos por la necesidad de guarecerse de lo inhóspito del clima, encontraron en la barranca que se extendía más allá del fuerte una materia calcárea fácil de excavar. Por eso su primer hogar, en la nueva vida, terminó siendo una cueva. Abierta en la tierra, apuntalada por vigas, rematada al frente por un arco de ladrillos que ponía coto al libre imperio de la naturaleza.

Recorro lo que queda de una de esas viviendas. Observo la disposición abovedada de lo que parecen ser tres ambientes. Al fondo, el orificio que, abierto en la cima de la barranca, hacía de chimenea; al frente, las rejas de lo que habrá sido una ventana. Fines del siglo XIX. Tiempos de la colonia. Por estas tierras los maragatos hicieron confluir su historia, lengua y rasgos con los de los portugueses, los corsarios, los africanos arrastrados por el esclavismo, los pampas que seguían siendo dueños de amplios territorios y que por un buen tiempo se interesaron más en el intercambio comercial que en las hostilidades. Los habitantes de las cuevas descubrirían además que, a contramano de lo que sugería la estepa, la tierra que los rodeaba era muy fértil. Y, a poco que se hicieron con alguna que otra herramienta, comenzaron a trabajarla.

Subimos la barranca. Pisamos el techo vegetal de la casa maragata. Desde esta modesta altura, se divisa el típico cuadriculado con distintos tonos de verde, quizás algún amarillo, de cualquier zona de cultivos. Me digo que allí está la continuidad de los labradores que alguna vez habitaron la precaria vivienda que acabamos de visitar. Me lamento, también, por esta ignorancia tan hecha de urbe y cemento que me impide ponerle nombre a todo el verde que nos rodea.

Venimos con el sabor de las vacaciones familiares en la piel. Mar y superficies eternas del sur. Pero también una extraña conciencia -liviana y profunda a la vez- de la fugacidad humana, de lo inconmensurable del resto.

Días atrás, caminamos por calcáreos donde asomaban fósiles marinos, huellas de una época en que el mar lo cubría todo. Recorrimos el bosque petrificado de Valcheta, en Río Negro. Antiguas coníferas que, como encantadas por un druida o un alquimista, pasaron del mundo vegetal al mundo mineral. Cargan sobre sí sesenta y cinco millones de años. A primera vista, son árboles: así lo proclaman sus rugosidades, anillos, vetas. Sin embargo, al tacto son pura y dura piedra. Vamos de una en otra, maravillados. Quizás alguna de ellas haya convivido con los últimos dinosaurios, antes de que la actividad volcánica -por aquel tiempo se producía la descomunal irrupción de la Cordillera de los Andes- las cubriera de ceniza y las transformara en piedra.

Un abismo nos separa a nosotros, nuestras zapatillas y bronceado veraniego del mundo que alguna vez existió en Valcheta. Apenas un poco más extraño que ese otro territorio enigmático, el que hace dos siglos descubrió un distante grupo de colonos maragatos.