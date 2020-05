Inga y Karsten: amor con barreras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2020

Siguen apareciendo historias de amor en tiempos de pandemia: el alemán Karsten Tüchsen Hansen y la danesa Inga Rasmussen son novios y tienen 89 y 85 años, respectivamente. Cada uno vive a un lado de la frontera de su país natal. Como estaban a quince minutos de viaje en automóvil, Inga solía quedarse a dormir en la casa de Karsten y al otro día regresaba a su país natal. Pero el 13 de marzo los dos países cerraron sus fronteras y la pareja tuvo que buscar nuevas formas de estar en contacto.

Todas las tardes, a las 15, Inga y Karsten se encuentran a tomar el té en el límite entre Dinamarca y Alemania. Ella lleva café y una mesa; él, las sillas y la bebida. Cada uno permanece respetuosamente de su lado de la frontera. "Estamos aquí por amor", afirmó Tüchsen Hansen. "Lo peor es que no podemos abrazarnos. No podemos besarnos ni tener sexo. Pero si hay respeto y aceptación, el sexo no es importante". Se dirá que el amor no conoce fronteras; se les responderá que muchas veces el amor implica también limitaciones, el reconocimiento de ellas, la posibilidad de su supervivencia entre barreras.