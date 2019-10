Inquietante

Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Anushree Fadnavis

HONG KONG, China.- El túnel verde parece no tener ni principio ni fin. Al ser serpenteante, es imposible ver qué se oculta tras la curva que dibuja detrás de la joven que camina por él. Ella parece avanzar a paso vivo, apurada, y muy concentrada en lo que tiene entre manos. Tal vez por ese ensimismamiento no sea consciente de que está completamente sola en ese espacio desierto. O tal vez sí lo sepa y le dé lo mismo, no le importe, porque no percibe la imagen de desazón que provoca su imagen solitaria en ese pasadizo despoblado que está en la estación de subte Wan Chai, en Hong Kong. ¿Cuántas veces nuestra imagen les generará a los demás sensaciones y sentimientos de los que no somos ni remotamente conscientes de que estamos transmitiendo? Es cierto que en gran medida tiene que ver con el punto de vista, con la subjetividad de quien nos mira. Al fin y al cabo, con ese intrigante "qué ves cuando me ves" que a todos inquieta.