Instagram, el club de los gustadores secretos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2019

El imperio de los influencers (esos sujetos famosos en las redes, que pueden cobrar miles de dólares por mencionar un producto) hoy está en peligro. Instagram anunció su nuevo experimento: dejar de mostrar públicamente los "Me gusta" de cada foto que se publica. Cuando vemos que una publicación tiene muchos "Me gusta", sentimos la necesidad de conocerla, pero si no podemos saber a cuánta gente le gusta un mensaje, el poder de sus creadores es casi nulo y no reporta ganancias económicas.

Instagram es la segunda red social más transitada, pero la primera en campañas publicitarias: el sitio web de las fotografías superó los 1000 millones de usuarios diarios en junio de 2018 y ya va camino de los 2000 millones.

Pero en este mundo virtual existir es ser percibido; y no solo percibido sino, además, ser gustado. El oficio (¿?) del influencer nace de esta noción y hoy está en peligro de perder su fama y su dinero por una idea de la misma empresa que les dio vida.