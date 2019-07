Intelectuales son los que votan como yo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019

El incesante striptease político de las redes sociales podría haber empujado a la extinción a las venerables solicitadas. Pero ya sabemos que hay cosas que se niegan a morir, y entre ellas ninguna más que el pronunciamiento público. Hace quince días, nos enteramos de quiénes son los intelectuales que votarán al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y esta semana se conoció otra lista, opuesta, de adhesiones a Juntos por el Cambio. No hay mayores sorpresas en los nombres propios. En cambio, sorprende otra cosa que también se niega a morir: el tópico, el lugar común que sostiene la sinonimia izquierda=intelectual. El origen de ese malentendido es enigmático, además de falso (la historia desborda de ejemplos), y sin embargo los votantes del progresismo volvieron a blandirlo contra quienes apoyan a Macri. Narradores que aparte de solicitadas firman novelas, pero que no son más que personajes secundarios de la cultura, no ahorraron el calificativo de "canallas" para los otros. Lo único canalla es el tremendo perjurio: que no nos la vengan a contar, intelectuales somos nosotros, los demás no piensan.