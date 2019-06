La era de la figuración

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019

Oscar Wilde tiene un mérito ambiguo: todas sus frases son inolvidables y, por eso mismo, víctimas fáciles de la cita. No se guardaba nada, y un artista siempre se guarda algo (¿para cuándo? ¿para quiénes?). Conviene a la posteridad no quemarse entero en vida. Pero Wilde no hacía cálculos. "Puse todo mi genio en la vida y apenas mi talento en las obras". Este es uno de sus fuegos de artificio más celebrados, y con justicia, porque es cierto, aunque con una salvedad: el genio que puso en su vida también precipitó en palabras como esas mismas del principio: "Puse todo mi genio en la vida y apenas mi talento en las obras".

Así como Wilde es la tragedia del genio (el que inmola el genio en el altar profano del ingenio), tenemos ahora la farsa. Son escritores que quieren ser personajes, pero no ponen su genio (el genio es siempre salvaje) en la vida, ni tampoco su ingenio en sus libros que, a diferencia de los de Wilde, son infaliblemente tediosos.

Nuestro querido Fogwill dio una vez más en el blanco. En una conferencia de sus últimos años, el autor de Los Pichiciegos dijo lo siguiente: "De los escritores se reclama algo original. Se reclama que el escritor sea interesante especialmente cuando sus textos no son interesantes".

Pasado en limpio, esto quiere decir que hay muchos escritores que no quieren escribir: querrían haber escrito. Esta diferencia es crucial. Escribir impone un sacrificio que no tiene nada que ver con la mitología de los escritores malditos o torturados, sino sencillamente con las obligaciones que impone el estilo (cualquiera que sea, aun el de aquel que desdeña el estilo). Cuentan que cuando componía las fugas que tan frecuentemente aparecen en sus últimas piezas, Beethoven pateaba las paredes. Las fugas no le salían fácilmente, pero había un deber que cumplir, y lo cumplía. Claro que le importaba la fama (padecía la vanidad, igual que todos), aunque sabía también que eso era lo menos importante.

En cambio, cuando "los textos" no son interesantes, es redituable la actividad febril en las redes sociales, el pañuelito de rigor en la muñeca o, por otras vías, el antiprogresismo estratégico. Todo eso no tiene la menor importancia, dado que son variedades de la impostura. Lo importante es "ser interesante", es decir, estar en boca de otros, no por lo que se escribe, sino por lo que se actúa a la vista de todos. Sin embargo, nadie se acuerda de los cuatro de copas de cultura -acaso cortesanos- del siglo XVIII. Si se trabaja para el mundo, se pierde con él.

Ya que hablé de Fogwill, daría la impresión de que a él mismo le competen las generales de esa ley. Después de todo, nadie tuvo un perfil más alto que el suyo. Calculaba como una batalla la presencia en los suplementos de cultura, posaba para las fotos según el libro en cuestión, y aun así conseguía ser siempre quien era. Hablaba yo hace un tiempo con uno de los mejores escritores argentinos y le dije que extrañaba a Fogwill. Él me dijo que, por su lado, extrañaba a Arnaldo Calveyra. Yo también, claro. La comparación viene al caso. Fogwill quería comprender el mundo y acumulaba conocimientos y figuración pública y mediática; el poeta Calveyra, en cambio, quería ver el mundo en su misterio, contemplar el misterio del mundo sin pretender disolverlo. No podían ser más diferentes, pero algo los unía: sabían que ni lo uno ni lo otro (el conocimiento y la contemplación) eran posibles sin una revisión radical de la lengua. Fogwill admiraba a Calveyra, como era previsible; de lo inverso, no tengo testimonios ni evidencias. Tampoco importan.

La devaluación es general. El que quiera figurar que milite la causa que quiera (no todas son justas, pero quien dosifica la fama no piensa en esas minucias morales); y el que quiera ser escritor que escriba. Hay que elegir. El tiempo es escaso y cada cual elige con qué se condena artísticamente o con qué se salva. O dicho a la manera de Wilde: dónde pone el talento y dónde el genio.

