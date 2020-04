La historia de las casas musicales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020

No toda nostalgia nace de una carencia o de una inconclusión. Cada arte, por ejemplo, está completo en sí mismo: la literatura no necesita el golpe de vista del plano que tiene la pintura; la pintura no necesita el despliegue temporal de la música, y la música tampoco necesita el referente ni los modos de significación de la literatura. No habría que concluir de esta constatación que no existan hilos -a veces deliberados y otras, inadvertidos- que están tendidos entre artes diversas. Esto es algo que sabe de memoria cualquiera que no viva tabicado en su propio arte. Pero ese conocimiento no desarma la sorpresa cuando uno vuelve a comprobarlo.

Hacia 1996, como parte de una serie llamada Weiss/Weisslich 31 , el compositor austríaco Peter Ablinger compuso Membrane , Regen (Membrana, lluvia), un concierto-instalación para ocho tubos de vidrio, gotas de agua y microfonía. Son 62 compases de duración desigual. El intérprete debe colgar ocho trapos mojados en un tendedero o en una soga y dejar que las gotas caigan sobre los tubos de distinta extensión. El sonido requiere una minuciosa amplificación, que vuelve audible algo que podría definirse como un dibujo musical acuático. Es una pieza muy delicada que pide una atención obsesiva. La pianista Margarita Fernández dejó una realización inolvidable en su "concierto escénico" Luz de gas .

Acerca de Membrane , el propio Ablinger no se extiende en justificaciones ni coartadas. Es en cambio, un poeta, Henri Michaux, quien en un poema en prosa de la sección "Ici, Poddema" de su libro Ailleurs (1948) acertó medio siglo antes con una prefiguración y un programa completo de la rara pieza del compositor Ablinger.

El poema en cuestión no tiene título y conviene que se lo reproduzca completo para no mortificar su efecto entre mítico y fantástico: "En Arridema, ventaja sin igual, existe el confort de las casas sobrias, pero extraordinarias, pero musicales. Cada casa está dispuesta en un agujero de roca profundo y estrecho, especie de estuche. Concluida la jornada, dejan caer por el centro del cielorraso, abierto a ese efecto, en un lugar calculado, una gota, luego otra gota, gotas indefinidas en una pequeña habitación aislada y cerrada herméticamente, salvo en el lugar correspondiente al agujero del cielorraso. Cayendo así las gotas producen, por la compresión del aire, o por otra causa cualquiera, un ruido celeste, cristalino. Esta flauta mágica, quiero decir esta pieza cerrada, quiero decir también la habitación vecina, quiero decir también toda la casa invadida por la vibración milagrosa y contenida, hace estremecer al ocupante, que deambula, perdido, en una ebriedad sonora. Ese ruido continuo, aunque no sin agudos y graves, va (por la intensidad) desde el murmullo lastimero del viento entre los juncos hasta el ronquido formidable de las olas en golpe de ariete, que entran de repente en una gruta submarina y se chocan desordenadamente, masa sonora, ínfima o enorme, pero siempre celeste y cristalina, y con ese ruido radiante y único, donde se creería escuchar miles de ruidos, la casa se duerme. Lo que esta música representa para los arridemenses es indecible. Es su padre y su madre; su cuna".

Hasta ahí el poema de Michaux. Resulta imprescindible insistir en que, en el momento de imaginar Membrane , Ablinger ignoraba por completo la existencia del poema de Michaux, y que es probable que tampoco ahora lo conozca. Por su parte, Ablinger considera también la posibilidad de una versión para "cualquier" membrana de vidrio o un material semejante, al aire libre y con "lluvia real". Si se piensan las cosas de esta manera, en condiciones ideales la pieza de Ablinger tendría su patria en Arridema. No es siempre cierto que el arte se adelante a lo real, pero es seguro que el arte se adelanta siempre al arte, en un diálogo cerrado y ajeno a los propios artistas.

