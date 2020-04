La mujer de 95 que venció al coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020

Una rara mezcla de devoción por las cifras con apetito por dar malas noticias hace que los canales de televisión muestren todo el día, en tiempo "real", el número de personas afectadas por el Covid-19. Y que aparezca un cartel que dice "urgente" cada vez que se muere alguna de ellas. Pero cada cifra es una historia y en una de ellas está una mujer de 95 años llamada Alma Clara Corsini, que superó al virus en Italia. Con su foto en la cama rodeada de médicos con barbijo se convirtió en la estrella instantánea de estos tiempos de redes y coronavirus. En la imagen del triunfo del "todavía" sobre el "ahora".

La italiana del bello nombre estaba internada en Módena desde el 8 de marzo y no necesitó de la terapia antiviral que se administra a los pacientes para combatir la infección. "Sí, me encuentro bien. Son buena gente que me trataron bien y ya me mandan a casa", declaró a La Gazzetta di Modena un rato antes de dejar el hospital. "¿Qué se le dice al dios de la muerte?", pregunta un personaje de la serie televisiva Game of Thrones a su heroína, Arya Stark. Y ella responde: "Se le dice hoy no."