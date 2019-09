La rendija

Fuente: AFP - Crédito: Marco Longari / edición fotográfica: Dante Consenza

4 de septiembre de 2019

MOZAMBIQUE.- No sabemos si la puerta está entreabierta o entrecerrada. Finalmente, esa perspectiva no cambia demasiado las cosas: el espacio para entrar (o para salir) es el mismo en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Beira, en Mozambique. También da lo mismo el lugar: podría ser ahí o en cualquier otro lugar del planeta, o en cualquier época. Sea donde fuere, y cuando fuere, la puerta sigue siendo estrecha. Quien observa no pretende violentar la estrechez: no quiere abrir ni cerrar del todo. Más bien parece decirnos: el espacio es este, y quien quiera pasar deberá luchar para atravesarlo. Quien observa acaso tiene presentes, sin decirlas ni en voz alta ni baja, esas palabras del Evangelio de Lucas: "Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán".