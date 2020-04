La tempestad y las prioridades

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020

Prioridades. Saber establecerlas en un pestañeo debería ser una destreza que nos enseñan desde temprana edad, como leer y escribir. Pero no. Parecería que nos hemos puesto de acuerdo en que este don nos viene dado, que somos capaces de establecerlas de forma natural, como andamos o conversamos. ¿Es así?

Lo dudo. Los animales, y digo esto con admiración, no se andan con tantas vueltas ante varias opciones. Abra el sobrecito del alimento favorito de su gato, y el elástico felino dejará todo lo que está haciendo para concurrir sin dilaciones. Nuestros hermanos menores tienen un mecanismo autónomo que les permite decidir en un instante si les conviene huir o pelear. Nosotros también. Pero ellos carecen de nuestros pálidos fantasmas, los que nos desvelan a la madrugada y nos empantanan en algo que llamamos estrés. La duda filosa entre huir o enfrentar un peligro que no está presente. Que es tal vez imaginario. Que muy probablemente es imaginario.

Todos los seres vivos funcionan con más o menos las mismas prioridades. La supervivencia de la especie, en ciertos casos la de su prole, y la propia. Es posible hacer dudar a un can con trucos que son, si me permiten decirlo, bastante taimados; en el mundo real, un perro no se inscribe en debates interiores.

Somos, los humanos, una rareza. Nuestra mente, generosa en dimensiones, cimas y simas, abruma a la conciencia con una paleta de innumerables matices. Hasta vestirse puede conducir a un pequeño conflicto. Y frente a un espejo, nada menos. Ni que hablar del amor, de la lealtad, de la muerte, de los hijos, de la ética, del sentido de la vida.

Pero no nos entrenan para establecer prioridades. Llegamos a la universidad, a nuestro primer empleo, a independizarnos de nuestra familia de origen, y, de pronto, todo eso que antes venía con el mandato o con los estrictos menús de mamá, con el cuaderno de la señorita Mabel o con el timbre del recreo, todo eso desaparece para siempre. Sin guion, la vida nos obliga a elegir.

Mis alumnos me dicen que uno de los mayores desafíos que encuentran en uno de los cursos que dicto en la universidad es que no les impongo temas para sus escritos, que sus trabajos deben arrancar con la más siniestra de las determinaciones: sobre qué escribir. Porque no faltan temas. Sobran. Son incontables. ¿Por qué, cómo y cuándo condenar cierto asunto al olvido? ¿O lo retomaremos mañana? Hacerse cargo de esa decisión, me dicen, los agobia, y al mismo tiempo constituye una de las lecciones que más valoran.

Porque nos lanzan a la adultez sabiendo leer y escribir, pero no qué leer y sobre qué escribir. Cambien los verbos y verán que se repite en casi todos los ámbitos. Quizás esté bien que los niños no se vean sometidos a la toma decisiones. Quizá lo correcto es que la vida se lo enseñe más adelante, sin anestesia. En mi opinión, aprender a establecer prioridades es una disciplina como cualquier otra, con su método y un número de reglas claras y distintas; en algunas profesiones se la aplica a diario, es su cimiento y su fundación. Lo entendí de pequeño, cuando sonaba el teléfono a las 10 de la noche en casa y siete segundos después mi padre se levantaba de la mesa, dejaba el plato sin terminar, y me decía:

-¿Querés venir al diario?

Observaba así que comer, descansar de un largo día, estar con la familia y ver su programa de tele favorito, todo eso había pasado a segundo plano. Algo marchaba mal en la imprenta y tenía que arreglarlo o el diario no salía. Se me grabó a fuego. Existen prioridades ineludibles. Siempre. Como en una tempestad.

Salvo en los abismos del alma, siempre puede uno figurarse qué es lo urgente, cuál es el peor escenario, y actuar en consecuencia. Por supuesto, toda semejanza con la pandemia no es simple casualidad. Mejor que nadie sabe el médico, ante una emergencia, cuál es la prioridad, y todo lo demás pasa a segundo plano. Sí, como en una tempestad.