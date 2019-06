Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019

"Nunca tuve una relación amorosa [con el Presidente], fue una relación tirante"

(Del líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano)

La celebración por el Día de la Bandera pareció haberse transformado este año en el espacio ideal para la batalla discursiva y las confesiones más inesperadas. Como la que planteó el presidente Mauricio Macri al embestir duramente contra Hugo Moyano y su hijo Pablo. O la confesión de Cristina Kirchner sobre su interés por Manuel Belgrano más allá de lo intelectual. Pero también fue el momento para que algunos, como el jefe de los camioneros, se mostraran tal como son, con transparencia brutal. "Es un descerebrado", dijo Moyano de Macri para contestarle que él no representaba a ninguna "patota del transporte", como había indicado el Presidente en su diatriba rosarina.

En ese ambiente, los amores prohibidos quedaron al desnudo bajo el cielo de Rosario. Al presentar su libro Sinceramente, la expresidenta trajo a la memoria los amoríos de Belgrano y no se privó de jugar con la imaginación para colocarse en la lista de quienes mantuvieron una relación amorosa con el prócer de la independencia que murió en la pobreza extrema. "No sé si hubiera podido ser la esposa [de Belgrano], porque a este no lo casaba nadie. Pero hubiera sido la amante; qué sé yo, algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura", afirmó, para el deleite de sus militantes.

Las palabras de la exmandataria muchas veces esconden dardos envenenados, sobre todo para recordar que lleva un registro de todo y que jamás olvida ni un detalle. Si no, hay que preguntarle al líder camionero, viejo socio del kirchnerismo que terminó en sus antípodas en el gobierno de Cristina, que coqueteó con Macri cuando se encaminaba a la Casa Rosada y que ahora ha vuelto a la vereda de la expresidenta, olvidando su pasado. ¿La expresidenta defendió a Moyano de las críticas del Presidente o le pasó una factura? Dijo Cristina: "Se trata del mismo gremialista que estaba con él [Macri] el 17 de octubre de 2015, cuando inauguraron un busto de Perón. Además de mal gusto, me parece desmemoriado, porque hace cuatro años [Moyano] no le parecía tan mal [al Presidente]". Y el camionero no tuvo más remedio que dar explicaciones públicas a su nueva socia. "Nunca fue una relación amorosa, fue una relación tirante. Fui al acto cuando se inauguró el monumento de Perón porque me invitó mi amigo el Momo Venegas, pero eso no quiere decir que haya tenido compromisos". Argumentaciones de amantes incorregibles.