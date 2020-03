Lecciones de la cuarentena de un astronauta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020

Scott Kelly es un astronauta retirado de la NASA y se lo puede calificar de especialista en encierros: vivió en la Estación Espacial Internacional durante casi un año. Dormía pensando en su trabajo: ("volar en el espacio tal vez es el único empleo al que no puedes renunciar") pero aprendió muchas cosas que compartió con The New York Times .

Anoten algunas de ellas, hogarnautas de esta cuarentena: hay que ponerse un horario que nos organice (y seguirlo). Tomarse pausas. Buscarse un pasatiempo. Escribir un diario. Tomarse tiempo para estar en contacto con los demás, los que comparten nuestro mismo techo o los que podemos encontrar en las redes. Escuchar a los expertos. Tomar conciencia de lo conectados que estamos entre todos. Ah, y lavarse las manos con frecuencia, que ayuda mucho.

"Uno de los efectos secundarios de ver la Tierra desde la perspectiva del espacio, por lo menos para mí, es sentir más compasión por los demás", agrega. Encontrar una distancia tan alejada como para no contagiarnos, pero tan cercana como para conmovernos con ellos, y ayudarlos.