Medio siglo del Día de la Tierra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020

Hoy se cumplen 50 años de la primera celebración del Día de la Tierra, y, sin embargo, no habrá manifestaciones públicas, como sería de rigor. Por obra de una partícula patógena que solo podemos ver con un microscopio electrónico, una buena parte de la especie humana está confinada detrás de puertas, muros, barbijos, alcohol en gel y recelo.

No veo ninguna señal apocalíptica en esta grotesca coincidencia, pero sí una lección. Aunque velar por el medio ambiente debería ser una de nuestras responsabilidades, medio siglo ha sido suficiente para demostrar que podemos cuidar la Tierra, pero, sobre todo, que estamos a su merced. Hoy, 22 de abril de 2020, ese hecho nos sonríe con sorna. Los custodios no podemos salir de nuestras casas. Alrededor, arriba y abajo, rotando sobre su eje mientras viaja alrededor de una pacífica estrella amarilla, el planeta continúa con su existencia, inmutable.

Leo por allí que los cielos en algunas ciudades se ven ahora más límpidos y que ciertos animales han regresado a lugares en donde hacía mucho que no se los observaba. Vaya novedad. Una querida amiga mía me mandó ayer fotos de una bandada de jotes negros, enormes y circunspectos, que andaban buscando comida cerca de su jardín.

Pero no es la idea. Este inesperado y distópico escenario al que nos ha arrojado la pandemia ya ha causado y seguirá causando una tragedia social de la que costará mucho recuperarse y que tiene pocos precedentes en el mundo moderno. No, no era la idea hace medio siglo y no lo es ahora. La Tierra sin los humanos ya no es la Tierra. Es un exoplaneta, es un lugar ajeno. Que vuelvan los jotes y las ranas no debe ser el resultado de que nosotros salimos de la ecuación. La cuestión es que 8000 millones de seres humanos podamos vivir en este planeta sin llevarlo a la bancarrota.

Las respuestas para un desafío tan descomunal solo pueden encontrarse en nuestra inteligencia. Ningún otro ser vivo produce basura o contamina su ambiente hasta volverlo inviable. Excepto nosotros. Por eso, creo que tenemos que compensarlo de una forma creativa y lúcida; es nuestra única carta. Conocimiento, juicio, imaginación, razón. El principal recurso está, en mi opinión, en las ciencias básicas, que han ido descubriendo maneras innovadoras y más razonables de producir y utilizar energía, ese insumo imperioso de todo lo vivo, pero que la civilización ha convertido en una droga dura. Esas mismas ciencias, que el simplificador serial desprecia y que no rinden frutos durante las campañas electorales, podrían enseñarnos a reducir mucho más nuestra huella de carbono y la aberrante cantidad de desechos que originamos. Algún día, en un futuro que está a generaciones de distancia, podríamos lograr lo que la naturaleza hace a diario. Existir sin desperdiciar, consumir sin devastar.

Los 50 años del Día de la Tierra nos encuentran en medio de una pandemia, asustados, sin saber cómo sigue esta película que parece (pero no es) de ciencia ficción ni cuándo podremos volver al mundo; ese mundo que creíamos que era nuestro, pero que en realidad nos ha sido confiado. Depende de nosotros estar o no a la altura.

Todos los 22 de abril desde 1970 han sido jornadas de reflexión. Pero la de hoy se nos presenta inexorable. No creo que haya una relación entre la crisis ambiental y el Covid-19. Tampoco creo que la Tierra nos esté pasando factura. No es así como funciona. Sin embargo, los cielos límpidos, los jotes en la casa de mi vecina y la ranita que reposaba anoche en las mullidas hojas de mis cúrcumas deberían hacernos ver que hemos agredido a la naturaleza durante demasiado tiempo. Que si de ahora en más apostamos a la inteligencia en lugar de recurrir a la violencia, tal vez el primer siglo del Día de la Tierra, en abril de 2070, nos encuentre con unos cielos límpidos que no sean el resultado de una pandemia. Ojalá.