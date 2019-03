Menem y Scioli lagrimearon en La Ñata

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de diciembre de 2012

Si no fuera por usted, no sería lo que soy, escuchó Carlos Menem y no pudo seguir elogiando el amplio quincho de La Ñata. El reconocimiento de Daniel Scioli lo hizo lagrimear. Fue hace tres viernes, por la noche. Menem llegó con Ramón Hernández, antiguo mecenas de la carrera motonáutica del dueño de casa. Scioli lo agasajó con un pequeño grupo de amigos ajenos a la política. Salvo Alberto Samid, su rival de cada noche en el tablero de ajedrez, otro retoño de la genealogía del riojano.

El ex presidente se encantó con las instalaciones y la estética. Admiró el lujoso miniestadio techado, a punto de terminarse, y el flamante estudio de grabación, preparado para que Scioli interprete las canciones de su propia campaña presidencial.

Menem se ha vuelto muy silencioso. Pero durante la comida tuvo algunas expansiones. Desarrolló –la reunión era casi secreta– sus diagnósticos sobre el psiquismo de Cristina Kirchner. Y esperó hasta el final para impartir la bendición que su antiguo discípulo estaba esperando: "Daniel, qué duda cabe, serás el próximo presidente de la República".