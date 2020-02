Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2020

Los puestos tienen el color de los mercados, uno desteñido por la más extrema pobreza, que no puede iluminar ni el naranja del fruto más dulce. Apagones, inseguridad, violencia y nuevos infortunios -como el incendio de un orfanato en el que murieron quince niños hace unos días- alimentan las crónicas de un Puerto Príncipe convulsionado también políticamente en este comienzo de 2020. Es como si el destino de la isla siguiera manifestando que el corazón de Haití, herido de gravedad hace diez años por un devastador terremoto, no podrá recuperar un compás normal para su latido. Por estos días, nos cuentan, se discute hasta sobre el Carnaval: si cabe salir a celebrar la fiesta popular cuando no hay garantías, luego, de volver a salvo a casa, plantean las noticias. Y ella, qué creen: ¿piensa en salir a bailar o en ganar ese dólar que la salve del hambre?

Edición fotográfica Dante Cosenza