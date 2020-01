Mi noche con La dolce vita

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020

Cómo no acordarme en estos días de Tullio Kezich, maestro y cronista de cine italiano, ahora que La dolce vita volvió a los cines, en copias restauradas. Kezich, gran amigo de Federico Fellini, no solamente estuvo presente durante todo el rodaje del film sino que, además, escribió dos biografías del realizador.

En una nota publicada en agosto de 2009 en Corriere della Sera y reproducida por LA NACION con traducción de Hugo Beccacece, el crítico romano Mauricio Porro daba cuenta de la muerte de Kezich, ocurrida en esos días. Al maestro que se fue, por mi parte, debo agradecerle su guía en el tránsito por los laberintos del universo felliniano.

Pero nunca imaginé que, en un último gesto, Tullio me iba a orientar involuntariamente en el esclarecimiento de una incógnita: qué había sido de una misteriosa y angelical actriz que aparecía en la escena final de La dolce vita.

Ocurrió que en julio de ese 2009, en Roma, yo había llamado a Kezich para que nos viéramos y, además, para preguntarle por el paradero de Vittorio Boarini, a la sazón presidente de la Fundación Fellini, de Rímini, y que había presentado en Buenos Aires un volumen póstumo de FF, Il libro dei sogni. "Boarini encabezará esta noche un homenaje a La dolce vita -me respondió-, que se celebrará en L'Isola del Cinema, por los 50 años del rodaje". ¿Entonces, nos vemos allí?, le pregunté, a lo que me contestó que no estaba en condiciones siquiera de incorporarse. Un mes después dio su adiós definitivo.

Pero aquella noche de julio me reservaba una revelación. L'Isola del Cinema es un evento estival al aire libre, que todos los años se cumple en la isla Tiberina, flanqueado por la corriente a veces tumultuosa del Tíber (el río que atraviesa Roma). Se exhiben distintos films y, además, hay una feria, bares y restaurantes. La pantalla principal, gigantesca, se alza ante una gran platea, si bien las imágenes proyectadas también se pueden ver desde lo alto, en el Puente Garibaldi, que une la vía Arénula con el Trastevere.

En el homenaje a La dolce vita, esa noche, iba a comparecer la actriz Valeria Ciangottini. Valeria era y es, junto con Anouk Aimée e Yvonne Furneaux, una de las últimas sobrevivientes del elenco del paradigmático film de Federico Fellini de 1960; encarnó a la pequeña Paola, la camarera del café, que en el final, en la playa, desde lejos, le grita algo a Mastroianni-Rubini, pero su voz se mezcla con el rumor del oleaje. Él le explica, por señas, que no la escucha, y Paola renuncia a hacerse entender. A él y al espectador les queda la incógnita acerca del mensaje que la niña intentó transmitirle.

Era la actriz de ese misterioso personaje del final de quien yo nunca más había tenido noticias. Valeria Ciangottini, a la sazón de 54 años, se dirigió a una platea ferviente (en la que, entre otros, se distinguía a Ettore Scola) y, con una emoción difícil de disimular, contó acerca de su relación con Fellini.

Después, a mi pedido, y con el film ya comenzado, Boarini me condujo a un espacio detrás de la pantalla, y cuando apreté la mano de Valeria sentí el sacudimiento que me producía tocar algo vivo, aún, de un film que desde su mismo nacimiento era un mito. Pude saber que en su vida adulta había intervenido en una docena de películas, y me atreví a preguntarle qué era lo que Paola, a los gritos, quería decirle a Marcello. La respuesta era previsible: "Federico me dijo que eso no se sabía. Creo que ni él debía saberlo".

Cuando nos despedimos me acordé de Tullio Kezich, ausente en el homenaje, y a quien yo ya no volvería a ver. En él pensé, mientras observaba a Valeria, que se alejaba por la margen del Tíber, hacia las antiguas ruinas del viejo Puerto Fluvial del Imperio, en la mágica, infinita noche de la Roma estival.

