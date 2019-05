Newton, en la Feria del Libro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019

El horno no está para bollos, y el abrumador escenario noticioso de las últimas semanas, con turbulencias en la City y disputas callejeras -sin olvidar el llamamiento para que se recomponga la situación del sistema científico, que firman más de 200 directores de institutos del Conicet-, no solo aumenta el riesgo cardíaco (según un reciente estudio sueco, un 70% entre quienes sufren de estrés crónico), sino que deja poco espacio para asuntos menos urgentes.

Pero no importa que tengamos la sensación de navegar a merced de vientos embravecidos o que los números de la industria editorial no anden precisamente bien, abre la Feria del Libro y los que podemos nos lanzamos sobre sus pasillos abigarrados que, como los de la borgeana biblioteca de Babel, se asemejan a un universo imposible de abarcar.

Es un misterio, pero mientras el hábito de la lectura cae (se observa en las nuevas generaciones, pero también en los datos de una de las últimas encuestas de consumos culturales, que arroja un balance deplorable: solo cuatro de cada diez argentinos leen al menos un libro por año, la cantidad de lectores se redujo 22% y el consumo de libros per cápita pasó de 3 a 1,5), por lo menos los fines de semana, la Feria del Libro sigue atrayendo a personas de todas las edades, aunque sea como paseo.

Cada uno la vive a su manera. Es cierto que, a veces, la experiencia se complica. Por los atascos, porque las ofertas son pocas, y porque faltan lugares donde sentarse. A menos que uno se disponga a "tomar algo" (no pregunten a cuánto cotiza...).

Pero no cumplir con ese rito anual sería una herejía, de modo que el sábado nos dirigimos expectantes hacia el enorme predio de Plaza Italia. La primera impresión, como siempre, es de deslumbramiento: cómo no vamos a encontrar un tesoro, "el" tesoro, en medio de ese revoltijo descomunal de textos sublimes y banales... Recuerdo que en una de las últimas ediciones de este encuentro descubrí la obra de la profesora Andrea Wulf, La invención de la naturaleza (Taurus), en la que nos invita a seguirle las huellas a Alexander von Humboldt, ese talento multifacético que alguna vez recordamos en estas líneas y de cuyo nacimiento se cumple este año un cuarto de milenio. Humboldt es considerado "el padre de la geografía moderna", pero además incursionó en la antropología, la física, la zoología, la climatología, la oceanografía, la astronomía, la mineralogía, la botánica y la geología mientras recorría gran parte de América Latina y el Caribe, y luego los Urales y el mar Caspio. Sus últimos años (murió a los 90) los dedicó a la redacción de su imponente Cosmos, en el que intentó plasmar cómo concebía la estructura del universo.

Esta vez, después de dar un par de vueltas al azar, mientras los altavoces anunciaban actividades en simultáneo y se formaba una larguísima cola para comprar un ejemplar firmado por un youtuber, me encaminé hacia uno de los cuatro o cinco stands que suelen sorprendernos con joyitas inencontrables. Estaba observando los volúmenes exhibidos hacia afuera, cuando lo vi. Justo lo que estaba buscando: La manzana de Newton y otros mitos acerca de la ciencia, editado por Ronald Numbers y Kostas Kampourakis. Confieso que si el hallazgo me hizo latir el corazón, cuando me enteré del precio creí que me daba un infarto: ¡casi dos mil pesos!

Vacilé entre dejarme llevar por la irresponsabilidad o por la sensatez. La promesa de lo que podría encontrar en esas páginas era francamente tentadora, pero al final pude resistirme. Después de todo, todavía me queda terminar El gen, de Siddhartha Muhkerjee, y Primeros médicos de la Ciudad de la Santísima Trinidad, de Raúl Molina, además de mi colección de Caras y Caretas de 1900, tarea monumental, no se crean. Con suerte, el año que viene a lo mejor puedo "pillar" a ese Newton con el caballo cansado.