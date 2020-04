Ni sueño, ni experimento: ya nada será igual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020

Una ilusión atraviesa a casi todos en tiempo de aislamiento. Que esta irrealidad sea un sueño. O un experimento. Que al despertar todo esté en el mismo momento y lugar.

Solo es una ilusión. No hay sueño ni experimento. Lo saben todos (o casi todos). Lo perciben los que están recluidos. Lo comprueban los exceptuados, con su afuera ilimitado. Antónimo exacto de confinado. Nada volverá a ser igual. Mucho y muchos ya no estarán nunca más. La eternidad no es de este mundo.

Lo que vendrá es un desvelo unánime. Pero el hoy no es igualitario. Y la política no es la excepción. Lo padecen los opositores, obligados a mirar desde sus casas, en las que desacostumbran estar, el protagonismo excluyente de sus adversarios. Aprovechan su momentum oficialistas que concentran toda la atención. Pero el presente está condenado a ser pasado y no siempre prefigura el futuro. La realidad es dinámica. Lo constatan ciudadanos comunes, que siempre esperan un mañana. Para disfrutar. Para padecer. Para premiar. Para castigar. Nada será igual.