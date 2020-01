Obturación

Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Navesh Chitrakar

7 de enero de 2020

HONG KONG.- Una mano se aferra a uno de los paneles negros. No sabemos quién está detrás. A su lado, se ve a otro hombre sosteniendo otro de los paneles. Y luego hay un tercero en el fondo, completamente desplegado en un intento de tapar algo que no se puede ver qué es. La data nos pone en contexto y permite reponer lo que no se ve si no se dice de qué se trata. Es un shopping mall en Hong Kong. Y están cubriendo sus puertas para resguardarlo de los manifestantes contra el gobierno chino, que durante las Fiestas eligieron los centros comerciales como escenario para hacer oír sus exigencias de una apertura democrática en su territorio. Pero de la misma manera que no se puede tapar el sol con la mano, tampoco se puede obturar el clamor popular tras paneles negros. Algo que hace meses que el pueblo de Hong Kong viene demostrando por más que probablemente falte mucho para que se lo escuche. Si es que alguna vez lo logra.