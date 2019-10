Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Tolga Akmen

8 de octubre de 2019

Croydon, Londres.- Banksy, el enigmático grafitero inglés, inauguró en Londres una tienda que no se va a abrir al público, ya que la venta de sus obras va a ser online. Por eso este hombre, como tantas otras personas, está obligado a apreciar sus obras desde la calle, a través de un vidrio. Él ha elegido fotografiar a un niño cuyos brazos abiertos y mirada hacia el cielo parecen disfrutar de la nieve que cae. Pero falta en este recorte de la pintura completa un contenedor en llamas que lanza cenizas, no copos de nieve. Una clara manifestación del artista contra la contaminación, rematada con la chimenea de una fábrica de fondo. Gross Domestic Product es el nombre que Banksy eligió para su showroom. Y, como todo en Banksy, nada es casual. El producto bruto interno representa el valor monetario de los bienes que produce un país, pero no contempla las consecuencias de esa producción ni a aquellos que deben padecerlas.