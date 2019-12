Edición fotográfica: Dante Cosenza Crédito: Pavlo Gonchar / DPA

CHERNOBYL, Ucrania.- Planos sucesivos. Primero la cámara, asociada al celular, enfundados, ambos, en una ajetreada funda de cuero. Luego, el protagonista de la selfie, cigarro en boca, universal mirada de soslayo. Al fondo, Lenin en el diciembre gris de Chernobyl. Tiempos sucesivos. Delante, uno de los gestos que con mayor precisión identifican nuestro tiempo. No es solo la imagen instantánea, el autorretrato móvil, el frenesí de un mundo que no se conoce si antes no pasa por el filtro digital de una foto. No es solo eso, sino también el consumo, quizás irónico, de un pasado que más que historia se asemeja a cierta remembranza pop. Y allá, al fondo, el rastro descascarado de lo que fue epopeya, tragedia, cielos por asalto, derrumbe aluvional. Un viajero ensaya sonrisa, custodiado por Lenin y la zona de exclusión que prefiguró el cambio de siglo y hoy es mera curiosidad turística.