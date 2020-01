Primeras expresiones del lenguaje albertista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020

Cada gobierno tiene palabras que lo caracterizan. También vocablos que ponen de moda. O eufemismos para gambetear connotaciones negativas cuando toman medidas que sus votantes no esperaban. Una es la de seguir la doctrina del uruguayo José "Pepe" Mujica, autor y cultor del célebre "como te digo una cosa, te digo la otra".

Se aconseja, por lo tanto, ir construyendo sin demora un glosario con los neologismos y significados que el nuevo poder les adjudica a viejas expresiones. Facilitará la comunicación y la comprensión.

Si se rastrean discursos y manifestaciones públicas de los principales funcionarios del flamante gobierno se podrá advertir rápidamente que hay dos expresiones que suelen no faltar en su boca. "Solidaridad" y "tenemos otras prioridades" encabezan el ranking. La novedad no está en su utilización, sino en lo que se intenta decir sin hacerlo. La primera significa "paguen y no se quejen". La segunda, "olvídense de lo que hacían los anteriores, aunque estuviera bien". Un traductor de albertismos a la derecha.