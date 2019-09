Protagonista

Edición fotográfica: Paula Salischiker Fuente: Reuters - Crédito: Luis Cortés

23 de septiembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el mundo, y en especial para los mexicanos, la noticia fue la protesta. Infinidad de autobuses arracimados en el Zócalo, el tránsito de la Ciudad de México colapsado, una jornada de esas que se encienden en furia, adrenalina y hartazgo. Los conductores reclamaban aumento de tarifa, el gobierno decía que no, el día se demoraba en la pulseada y alguien vio la foto. Que no estaba en los autobuses en línea, sus colores y formas, a la distancia, como de ajetreados autitos de juguete. No fueron ellos, ni los transeúntes quizá curiosos, quizás exasperados o vagamente empáticos, que los observan desde el pavimento. El centro de la imagen es un hombre, su cartel y la foto dentro de la foto: aquella que lo registra desde la módica altura del techo del micro, recorte privilegiado y escueto; la impronta que llevará, al hombre del cartel, del sudor palpable de la calle al ágora impredecible de las redes.