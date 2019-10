Fuente: Reuters - Crédito: Edición fotográfica Dante Cosenza

JERUSALÉN, ISRAEL.- Mira y no lo puede creer. La avenida, territorio por lo general vedado o a lo sumo riesgoso, hoy le ofrenda toda su extensión. Uno, dos, tres y más carriles limpios, abiertos, descomunales en medio de tanta soledad. Fue Yom Kippur en Jerusalén, y la ciudad amaneció casi en puntas de pie. Solo algunos, como el niño de la foto, quiebran el tácito pacto de recluirse puertas adentro. Yom Kippur, tiempo de perdón, de expiación, de arrepentimiento. No sabemos cómo llevarán la marca de la tradición los adultos que acompañan a este niño. Pero sí que el sentido profundo de la celebración, compartido por su familia o no, sin duda se le escapa. En el mundo donde por ahora vive solo hay espacio para un radiante dejarse estar; sus aguas son las del puro presente. Por eso le basta con este prodigio: una ciudad aquietada y el asfalto como un regalo, generoso y rendido a sus pies.