Siempre fueron héroes

Pronto se cumplirán 50 días del aislamiento social obligatorio y preventivo, y, puesto que la mente es muy dúctil, ciertas fracciones de nuestra vida anterior empiezan a desdibujarse. Conversé ayer con un colega al que, antes de la cuarentena, veía todos los días desde hacía dos décadas. Una persona, además, muy querida. Sentí que hacía años que no hablábamos, y su voz, siempre tranquila y pausada, fue un alivio, una alegría y una especie de postal de la esperanza. Cuando cortamos noté que esta cosa extraña de trabajar desde casa, que era cotidiana en mis veintes, se ha ido volviendo una rutina previsible, normal . Se habla muy a menudo de la nueva normalidad. Lógico: la mayoría de nosotros hemos quedado sumidos en una nebulosa en la que la normalidad ya no existe.

Salir a manejar con el auto me resultó el otro día, después de tanto tiempo, una misión incierta por un boulevard ahora desierto. Llovía, además. Así que cuando se me cruzó uno de esos sujetos que usan menos los espejos que el celular, perdí el control del coche, choqué contra la rotonda y mis muchos años al volante me informaron que el vehículo había quedado entre roto y maltrecho. Desarrollé varias teorías sobre lo que causó el accidente, pero tengo la impresión de que tan solo me había deshabituado a conducir. Fue un error mío, ridículo, de principiante; un cojinete oxidado en esa actividad hasta hace poco normal , conducir.

El incidente me llevó a un taller cercano, donde reemplazaron algo llamado "la parrilla" (ay, los contextos) y los amortiguadores delanteros (a ambos les tocaba un recambio). Mientras regresaba a casa, ahora en un coche que respondía sin caprichos, empecé a descubrir que, de todas las lecciones que va a dejarnos esta pandemia, hay una que espero que se incorpore al acervo colectivo; que se reincorpore, más bien, porque la hemos ido perdiendo bajo la ceniza de los siglos. Esa idea es que la humanidad -y acaso la civilización, pero, primero, la humanidad- es un tejido en el que todos dependemos de todos.

En los seis kilómetros que me separaban del taller no conseguí sino bocetar un mapa, que, recuerdo, para cuando llegué a casa y ejecuté la (hasta hace poco) cotidiana maniobra de girar el auto para estacionarlo marcha atrás en la rampa, ya era abrumador. Un mapa de ese otro aislamiento, mucho más insidioso que el de la cuarentena, al que llamamos individualismo.

Lo diré claro, para que nadie arribe a conclusiones apresuradas. Creo, antes que nada, en el individuo. Es la diferencia entre la sociedad humana y el hormiguero o el panal. Pero cuando me bajé del coche estaba desolado. Hemos construido una lógica que confunde individuo con ególatra. Tal falacia nos llevó a pensar que podemos existir aparte de la sociedad, de los otros.

Pues bien, ahí tienen: millones de personas, hoy, debido a esta cuarentena, no pueden dar dos pasos dentro de sus casas sin estar subordinadas a las obras de los otros. A alguno, de tan confundido, le parecerá paradójico. No lo es. Solo una sociedad tan inmensa, rica, diversa y compleja puede permitir que existan individualidades, y es, a la vez, el resultado de estas. El hormiguero y el panal son homogéneos.

Pero el aislamiento ha sido una bofetada para los ególatras que tratan con desdén a todos los que consideran por debajo de su lustrosa unicidad. Lejos de todos, se han vuelto nadie.

Estos días hablamos hasta el hartazgo de héroes. Médicos, enfermeros, repartidores, y sigue la lista. Miren bien. Esas personas siempre fueron héroes, solo que antes, cegados por un ombliguismo despiadado, apenas advertíamos. Miren bien. Todos somos héroes para alguien todo el tiempo. Hay malandras, desde luego, y gentes de moral descosida. Pero en algún momento, por alguna circunstancia, cada uno se convierte en héroe, y eso es solo porque existen los demás.

