Sorpresa cero

"No estoy haciendo nada más que lo que prometí en campaña"

(De Alberto Fernández)

No se asuste, querido lector. A Graciela Guadalupe no le pasó nada, solo decidió tomarse unos días de descanso. Y me cedió por hoy esta antorcha humeante, que es elegir una frase de la semana para disparar algunos pensamientos. Pensé que era una tarea fácil para los primeros días de verano. Imaginaba silencio, políticos jugando al truco en un club de barrio en vez de en una playa, para evitar críticas por las nuevas emergencias, dirigentes sociales debatiendo cómo resolver "el problema del hambre" y tratando de redefinir la lista de los Precios Cuidados con más frutas y verduras y nada de bebidas alcohólicas, colas o saborizadas, porque la Organización Mundial de la Salud ya no sabe cómo explicar que no son buenas. ¡Qué momento para Narda Lepes y Martín Caparrós!

Estos primeros días del año han sido de una verborragia intempestuosa. Hablan todos, se desdicen y se arrepienten algunos, disimulan sus promesas otros tantos. Pero vayamos a ejemplos concretos. Desde el Chaco, el presidente Alberto Fernández, sin que se le moviera el bigote, afirmó: "No estoy haciendo nada más que lo que prometí en campaña". Me tomó desprevenida. Estaba desayunando, abrí la heladera con los ojos cerrados, esperando la sorpresa. Nada, seguía tan vacía como desde las PASO. Quienes me conocen saben que soy optimista. Así que seguí adelante con la esperanza intacta. Y, entonces, surgió de la radio la voz de Alfredo Cornejo, el exgobernador de Mendoza: "Están apareciendo los mismos síntomas de los ocho años del gobierno de Cristina". Volví a cerrar los ojos y vino a mí el meme de los actores de Hollywood aplaudiendo de pie en una entrega de los Oscar. Apagué la radio. Me fui a la calle a disfrutar del silencio. Y a tratar de recordar si alguna vez conocí a alguien que, con cuatro o con 40 años de diferencia, cambiara radicalmente su conducta y su pensamiento. Volví sin una respuesta certera y demasiados malos recuerdos.

Opté por encender la TV. Me topé con un informe desopilante entre unas opiniones de Susana Giménez, sugiriendo que quienes no tienen trabajo se vayan al campo, y de Juan Grabois, haciéndose el irónico: "Susana Giménez es una abanderada de la reforma agraria". Respiré hondo, agarré la pala y me fui al jardín a sacarme los nervios y a sembrar lo que pueda mientras espero que se cumpla alguna promesa de campaña del año y del presidente que sea.