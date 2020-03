Una disciplina contra el desorden

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

Pronunciarse en contra de los géneros no parece ser la estrategia más persuasiva para hablar de un libro con cuentos policiales. Sin embargo, no queda más remedio que hacerlo. En realidad, ya lo habían hecho Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en el prólogo a Los mejores cuentos policiales (reedición por Sudamericana en un solo volumen de los dos tomos que salieron en 1943 y 1951). "Antes de revelar la explicación racional, Chesterton suele sugerir explicaciones mágicas -dicen-; si alguna vez el género policial desapareciera, las historias del padre Brown seguirán acaso leyéndose como literatura fantástica".

En el fondo cada uno de los seleccionados (Hawthorne, Stevenson, Poe, el propio Borges, Silvina Ocampo) no tiene su patria en el policial. El policial no hace más que poner a raya el desborde de lo fantástico. Dado que los cuentos policiales son más o menos intercambiables, bien podría concluirse que los "mejores cuentos policiales" -los que menos parecen policiales- son en realidad los únicos posibles y que no hace falta ningún otro.