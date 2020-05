Varada en el cielo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020

Heliana Pozzato es una enfermera argentina de 31 años que en febrero se fue a trabajar de voluntaria a un centro de salud de montaña en Nepal, pequeño país que está como aplastado entre dos gigantes: China y la India. No llevaba allí más que unas semanas cuando su proyecto se hizo añicos. En China había nacido el virus que asolaría al mundo. Tuvo que trasladarse a la ciudad más cercana, Pokhara, a 200 km de Katmandú, capital de Nepal y "del cielo", como se la suele llamar por estar rodeada de varias de las montañas más altas del planeta (la mayor, el Everest, de 8840 metros). Lo peor no es una cuarentena estrictísima, sino la imposibilidad de volver al país. No hay vuelos para ella ni para miles de argentinos que están varados en esa región. Desde hace dos meses vive confinada en un hostel, pendiente de un WiFi de muy baja intensidad. Como la Argentina no tiene embajada en Nepal, su contacto es el consulado en Nueva Delhi (India), del que le llegan pocas noticias, y nunca buenas. Mientras, se van consumiendo los ahorros que llevó de Buenos Aires.

A pocos kilómetros de la imponente cordillera del Himalaya, por estas horas a Heliana le debe resultar muy difícil pensar que eso que ve desde el hostel es algo parecido al cielo.

