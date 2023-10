escuchar

Autora de mortíferos Exocet verbales como “se viene el zurdaje” (a Néstor y Cristina Kirchner, en mayo de 2003); “ustedes no ven la realidad” (a Mauricio Macri y Juliana Awada, en marzo de 2017); “son raros ustedes” (a Javier Milei y a Fátima Florez, la semana pasada), y “¡defendete, Carlos!” (a Melconian, anoche), Mirtha Legrand posee un extraordinario e intuitivo poder de síntesis para rotular momentos políticos.

Es esa simple voz de la experiencia de una madre (o de una abuela) que a veces la tiene más clara que el más avezado analista político. Pero, cuidado, la abuelita puede transformarse en lobo para descerrajar preguntas sin anestesia en el momento menos pensado. Su maquiavelismo televisivo fascina a todo tipo de audiencias desde hace más de medio siglo.

Mientras su regreso a la TV se demoraba inexplicablemente, lo que le generaba gran desasosiego, Mirtha descubrió otro simpático recurso comunicacional en sus salidas nocturnas a ver teatro: micrófono en mano, al término de las obras, convirtió en un ritual hacer sus críticas a viva voz, ovacionada por el público y los artistas. Aplausos que se repiten cuando sale a comer afuera y acepta las selfies que sus admiradores, de niños a personas mayores, quieran sacarse con ella. Críticas ácidas y chistes crueles no la perforan, le dan mayor relevancia. Está blindada.

Los dirigentes de distintas ideologías desean y temen la influencia subliminal que una celebridad de tal calibre, y que atraviesa tantas épocas, puede ejercer sobre millones de ciudadanos. Por eso, la presidenta Isabel Perón la prohibió en 1974 y la TV mayoritariamente estatal durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) le negó sus pantallas. ¿Tibia con los militares? Puede ser, aunque no titubeó en reclamar por la desaparición de una sobrina, cuya gestión le salvó la vida, y tampoco le tembló el pulso para demandar en los tribunales a los uniformados en 1982 cuando no respetaron su contrato. Gracias a Carlos Menem regresó a la tele en 1990, pero su programa se volvió más sectario durante la era kirchnerista por culpa de la grieta.

Lejos de quedar encapsulada para un público exclusivo de adultos mayores, los cortes más sabrosos de su programa la han convertido en una jugadora inesperada y fuerte en las redes sociales. Los portales informativos están pendientes de ella y otros programas levantan fragmentos del suyo, ya sea para alabarla, criticarla, hacer consumo irónico o destacar “perlitas” políticas. Casi a las puertas de su centenario –ya lo dijo Carlos Rottemberg: “Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”–, la estrella que ha roto todos los relojes es hoy un muy redituable producto multitarget. Increíble y eterna.

En esta Argentina al borde del colapso económico es milagroso que la tanda y los PNT del legrandesco ciclo estén a tope y haya lista de espera con otras firmas interesadas.

Sentarse a la mesa de la gran diva de la TV argentina es un viaje de ida, lleno de oportunidades para quienes aceptan el convite, pero también repleto de peligrosas cornisas por las que ciertos invitados pueden derrapar solitos o ser elegantemente empujados al abismo por la anfitriona. Esa es la gracia, lo que hace tan atractiva su centralidad televisiva, que se mide más allá del rating, aunque en su reciente regreso le ganó a toda la competencia, superó las expectativas del canal al promediar 11,2 puntos y alcanzó la cumbre más alta en materia de audiencia que registró eltrece en esa semana.

Para usar palabras de Myriam Bregman, Javier Milei resultó un “gatito mimoso” como comensal de la decana de la TV argentina y se cuidó muy bien de preguntarle si su anfitriona lo iba a votar. Mirtha ya había revelado anteriormente que no lo apoyará en las urnas. Aun así, no se salvó de que le marcaran favoritismo hacia el líder libertario, que no tuvo contras en su mesa, como sí enfrentan este fin de semana, con emisión duplicada, los otros dos candidatos presidenciales con chances de ganar: anoche “rindió examen” Patricia Bullrich, con su potencial ministro de Economía, envuelto en un escándalo por unos audios (que no terminó de desmentir claramente), en el que escarbaron la conductora y sus otros invitados, Joni Viale y Diego Sehinkman, y hoy, en el horario especial de las 20.30, estará con Sergio Massa, acompañado de su esposa, Malena Galmarini, y su virtual suegra, Moria Casán, pero también con la periodista Maria Julia Oliván como contrapeso.

Legrand ha roto todos los récords Guinness formales e informales: está en el aire desde hace 55 años y es la conductora televisiva más longeva del mundo (en febrero cumplirá 97). Como hace medio siglo, cuando su formato era copiado a la misma hora desde Canal 9 por Nélida Lobato y desde el 11 por Haydée Padilla, la Chona, también con invitados comiendo, en este turbulento 2023 le sucede algo similar desde las mismas señales por parte de Andy Kusnetzoff y Alejandro Fantino, respectivamente. A esa misma hora, además, compite con su hija Marcela Tinayre, que sale por América, y los domingos su nieta Juana Viale volverá a recrear sus almuerzos. Mirtha perdura y se multiplica, producida por otro nieto, Nacho Viale. Es la nave insignia de un rentable holding familiar.

Genia y figura, la reina del tiempo repite con razón: “Soy una leyenda... y la leyenda continúa”.