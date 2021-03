Música, poesía y una zona más allá del diálogo

El problema viene siendo el ruido. El contante y sonante, el que se filtra por las ventanas no importa la hora ni el día que sean, despojos de una ciudad adorada pero estruendosa al límite. Y están los otros ruidos, los que no tienen que ver con estrictos decibeles ni con el tronar de caños de escape, maquinarias o el taladro del momento: me refiero al estruendo del no decir, la exasperación, el griterío entre sordos que extenúa las redes.

El problema es el ruido que todo lo tritura. Por eso se agradecen –y se buscan como quien añora el oasis– ciertos pequeños gestos, esos que no hacen silencio sino que construyen palabra.

Por estos días encontré uno de esos espacios. Se trata en realidad de una experiencia veraniega. Durante enero y febrero las poetas Bárbara Belloc y Teresa Arijón curaron cuatro encuentros de poesía y música, en el marco de las actividades del Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba). El ciclo se llamó 4x4 Poesía + Música y actualmente puede visitarse en la página de YouTube del Cceba (https://www.youtube.com/channel/UCeJ0YbLS-7OYr9M2ErWyqQg). La bulimia a la que nos tienen acostumbrados las series puede inducir a ver todo el ciclo de una vez, encuentro tras encuentro. No lo recomiendo. 4x4 Poesía + Música es un producto delicado, que exige saboreo lento. Además de abrir el juego a la palabra poética y la voz musical, cada episodio es una pequeña obra audiovisual. No solo por el montaje que une suavemente a poetas y músicos, sino también por el trabajo con la textura de la imagen: los encuadres, recortes, tonalidades, sobreimpresiones e incrustaciones que permite la dúctil materia de lo digital.

El ciclo abre con el encuentro entre la escritora Mercedes Araujo (ganadora del primer premio del FNA en 2011 por su novela La hija de la cabra) y la música Vero Verdier. El encuentro, desde ya, es virtual. Las primeras imágenes que vemos son las de un bosque que se adivina crujiente, tal vez otoñal. Se escucha la voz de Mercedes que desgrana un poema; se escuchan los acordes de un tema de Proyecto Verona, grupo musical que Verdier armó junto a Andy Bonomo, Julián Kancepolski y Martín Ghersa.

“El cuerpo hace silencio. Algunas respuestas se revelan como ranitas quietas en medio de la noche”, dice la voz de Araujo, quien luego aparecerá frente a la cámara rodeada de verde, recitando lo suyo y un poco bailando al ritmo de la intensidad rocker de Verdier.

El segundo episodio reúne al músico Diosque y a la escritora Florencia Lobo. El fluir ecléctico de las canciones de él, la maravilla cristalina de la escritura de ella y, otra vez, las imágenes que juegan a bordar un tapiz evanescente.

“Parece decir febrero que el tiempo es un animal del aire que se aleja –va recitando Florencia–. Sin embargo, su sombra queda y ahí se vive, en el levísimo abrigo que da lo que ya no existe y permanece”.

Luego vendrán Juan Salzano y Nina Corti, ambos performers; además, él es poeta; ella, música. Su encuentro se traduce en imágenes fluctuantes, un poco acuáticas, vegetales; por momentos, puro temblor abstracto. La apuesta por la experimentación sigue en el cierre del ciclo, donde la música Diana Baroni, flauta traversa en mano, improvisa sonidos, melodías, risas y susurros (también caligrafías) a partir de los poemas de Jotaele Andrade.

En cada episodio, las curadoras realizan una breve presentación de los artistas convocados. Hay una calidez subterránea allí, algo que no necesita de estridencias y que hace que Flor Lobo sea “Fuego lobo del Sur fueguino, Fuego flor de los del Norte”; Vero Verdier ,”líbera y lírica”; Juan Salzano, “performer, ácrata, esdrújulo”.

Un pájaro se estrella contra un acrílico transparente en uno de los poemas de Andrade, y el dolor, el ruido y el agobio gimen en la música de Baroni. En 4x4 Poesía + Música hay un más allá del diálogo que se recibe como un inesperado regalo.

