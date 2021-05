Hay muchas formas de que una nación no prospere. Es verdad que la definición de prosperar es variable. Y con organizaciones tan complejas, esa definición puede volverse objeto de debate. Pero en la Argentina, sobre todo en años electorales, basta oír a la clase política. Según dicen, nos va mal. La culpa siempre la tiene otro, pero ese es otro asunto.

Hay una receta para que siga yéndonos mal. Esa receta es creer que somos únicos. Que solo acá tenemos grieta, corrupción y estadísticas de pobreza que hielan la sangre. Se trata de un sesgo mental muy humano; todos tendemos a creernos especiales. Pero eso es tóxico para una nación. Porque de allí deducimos que como nadie más tiene problemas tan difíciles de erradicar, entonces no hay salida. Este país no se arregla más, rezongamos, y como pasan las décadas, nada parece arreglarse y seguimos enroscados en los mismos debates y lemas de hace 30 años, sentimos que es así, que este país no se arregla más. Como un adicto, quedamos presos de un círculo vicioso. Para escapar de esa trampa hay que mirar hacia afuera. Hay otros que están pasando o han pasado por lo mismo. Con su ayuda y su ejemplo, podemos tomar las decisiones que rompan ese círculo. Pero lo primero es bajar el narcisismo.