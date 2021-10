No les gusta la democracia cuando pierden

El kirchnerismo padece los límites democráticos. Pasarían esa frontera arando si la policía aduanera no los frenara. Si pudieran, correrían las vallas de la democracia, lo que incluye al Poder Judicial, varios kilómetros. Se relamen con la idea de cambiar algunas reglas del juego.

Esto no es nuevo. Han pensado innúmeras estrategias para sortear las normas y pechear a quienes tienen enfrente.

Los procesos preelectorales siempre los mostraron mesurados, marketineando modos sobrios y jugando al consenso. Ese mismo consenso se evapora dos días después: muere sin siquiera haber existido.

El último escrutinio les jugó una mala pasada. Ahora tienen una doble tarea: seducir a los indecisos y estimular a los cercanos que eligieron no ir a votar. Y no fueron porque la parca económica se los llevó puesto y están un poco hartos de pagar el pato de una fiesta a la que ni siquiera los dejan entrar.

Buena parte de los sectores más pobres, están dispuestos a relegar su futuro pero no el de sus hijos y sus nietos. El kirchnerismo subestima y subestimó muchas veces esto: la idea de futuro. Conjugan un modo verbal donde todo es un presente imperfecto: planes y más planes para el hoy.

El cierre de las escuelas indignó a muchas familias y les fagocitó votos porque esas familias están interesadas en construir un futuro pluscuamperfecto, del que estamos aún muy lejos.

El espectáculo de este buque que es la Argentina naufragando sin capitán es lamentable, especialmente porque cuando uno lo ve desde la borda, dan ganas de saltar. No pocos jóvenes ya lo hicieron, de hecho. Migrantes de la desesperanza.

Alberto Fernández, que hasta ahora se mostraba en la ciudad de Buenos Aires o en provincias prósperas como Formosa, se ha volcado famélico de abrazos a la cercanía de los sectores pobres del conurbano. Como si la derrota electoral le hubiera susurrado que los pobres existen.

El presidente Alberto Fernández durante una recorrida por Dock Sud Presidencia

El kirchnerismo ha tenido como táctica habitual enviar a personajes de su periferia -pero con capacidades ignífugas innegables para el estruendo mediático- a decir barbaridades que parecen inorgánicas pero no lo son tanto. Los Luis D’Elía, esos jugadores del ring raje de las declaraciones picantes. Sujetos que tiran el primer fósforo y ven si el mensaje prende.

Esta semana fue el turno de Emilio Pérsico. El nieto de los creadores de la gastronomía artesanal, nos dejó helados. Lo notable es que este satélite adinerado del kirchnerismo territorial hizo sus enunciaciones en el marco del Plenario nacional de los movimientos sociales, delante del señor que está a cargo del Poder Ejecutivo.

Allí, Pérsico expresó: “Creo que esta democracia de la alternancia no camina, quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne veinte años la Argentina, una democracia que nosotros podamos dar vuelta la historia (…) pero necesitamos que Alberto siga ocho años y, si no, que le entregue la cinta a otro compañero para seguir una escalera ascendente, la que me prometió Néstor (Kirchner) que íbamos a hacer”.

Fiel a su familia, se armó su propia democracia granizada. Agradezca usted que Pérsico, ahí todo envalentonado, no nos dijo a dedo quién lo tenía que suceder a Alberto.

Hay algunas cosas notables en el speech de este Che Guevara de cabotaje alimentado a base de planes y ensamblado en Tierra del Fuego.

Sígame un segundo, Pérsico dice: “Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne veinte años la Argentina”.

Yo se lo resumo: Pérsico no quiere construir una democracia, quiere destruir ésta. Una de las trampas que usan estos muchachotes revolucionarios hechos de Lego es decir siempre que quieren construir algo, lo que no te cuentan es que lo que desean, en verdad, es hacer volar por los aires el edificio de lo que ya existe: la Constitución.

A Pérsico y a muchos otros les incomoda que una parte de la población no elija lo que ellos elegirían. Años atrás en una entrevista, señaló: “Todo padre quiere construir un porvenir para sus hijos: yo no hice eso, nunca les dije ‘estudien’ o ‘ponete un negocio’. Por mí, si viven en la villa mejor”.

Si lo quiere más claro échele lavandina: un padre que no quiso construir el porvenir de sus hijos, es quien maneja mucho dinero estatal que debería ser usado para construir el porvenir de nuestros hijos. Parece un trabalenguas pero es un traba progreso.

Estos liderazgos son los que más asustan si uno mira a la Argentina desde un dron histórico. ¿Cómo en el país de Victoria Ocampo, de Borges, de Favaloro, de tantas y tantos, fueron este tipo de personajes los que llegaron a manejar cajas tan poderosas que deciden el futuro de argentinos sumidos en la desesperanza?

Pérsico no es un satélite loco . El kirchnerismo se ratonea demasiado seguido con arrollar a la justicia o con destornillar algunas de las bisagras que sostienen las puertas de la democracia.

No es un buen momento para hacerle cosquillas a la democracia a ver si se ríe. La Argentina se está desangrando, el conurbano es tierra de nadie, el narco está de parabienes y la pobreza es una alpinista incansable que sigue y sigue escalando.

No está mal preguntarse: ¿Qué elector irá a votar feliz al kirchnerismo por los dichos de Pérsico?

Pero volvamos al acto, hubo un momento excelso. Pérsico expresó: “Cristina dijo una vez una frase que a mi me enamoro mucho, que es que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. Saben de que color es la tez de nuestro pueblo, del color del río Paraná, tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común”.

Estaba en primera fila escuchando la candidata a diputada nacional por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, que todos sabemos por su aspecto físico que es descendiente de pueblos originarios wichi. Vicky Tolosa Paz, la misma que en sus fotos posa tomando mate para hacerse la popular pero con su termo Stanley que está alrededor de 15.000 luquitas Nac and pop emitidas rapidito. La misma que está casada con un millonario publicista que le prestaba su departamento al actual Presidente en un barrio marginal como Puerto Madero.

Victoria Tolosa Paz en el acto llevado a cabo en Nueva Chicago

Ella, el ícono del pueblo color Río Parana, y a dos metros el pobre Pérsico jugando a bajar de Sierra Maestra. Visto en perspectiva, el kirchnerismo es una reunión de consorcio irónica que, si fuera teatro under, debería consumirse con pochoclo en mano.

Entre tanto, Axel, el Gobernador gobernado desde El Calafate , se vistió de agencia de viajes y anunció que llevará a un montón de adolescentes de viaje de egresados. Los desesperados padres pedían clases, ellos le dan noches de viajes de egresados. Este paternalismo berreta financiado con maquinitas de imprimir pesos que pagamos nosotros es promiscuo y lo están haciendo a la luz del día. Quieren callar con guita a los votos. Prostituyen la decisión ciudadana.

Hay que estar muy atentos. Es evidente que están como pulpos intentando manotear posibles estanques donde se hayan escondido los cardúmenes de votos. Es doloroso decirlo, pero no tienen un programa serio para la Argentina que viene. Nunca lo tuvieron: más cepo, más trabas, más impedimentos. Argentina es un país que da vueltas en una rueda como un hámster. Un país diseñado para impedir y no dejar hacer.

Si uno mira con atención, todas las medidas del kirchnerismo están sacadas de un pasado que no funcionó, pero al que recurren como un mantra. No es raro, entonces, que los jóvenes que tienen todo el futuro por delante se vayan tristes a buscar ese porvenir afuera. Se dan cuenta que aquí está en faltante.

Los gobernantes, que deberían dedicarse a tejer ese destino común, pasan sus días acariciando en sus sillones suntuosos una mascota llamada pasado.

Cuidado con ese pueblo al que invocan. Se ha cansado de que hablen por él. Está cansado, pero está vivo. Y está hablando.

Filósofo, PhD, Coach Ejecutivo y especialista en Storytelling. Columna realizada en el segmento “El Salvavidas” del programa Confesiones de Cristina Pérez por Radio Mitre