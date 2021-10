No saber lo que se sabe

Llega el día (llegó muy tempranamente ese día) en que uno ha sido desahuciado por los libros, cuando sabe que no podrá recorrer ni el perímetro reducido e interesado de lecturas que se había impuesto. No habría que concluir que sea un efecto de la proliferación moderna del libro. Por eso, para demostrarlo, un filósofo latino sugería que si no se podía leer todo lo que se poseía, por lo menos se poseyera todo lo leído, que era su manera prescribir lecturas concentradas. El problema es que no puede anticiparse qué será necesario leer y qué no, ni para qué podría ser necesario leer lo que se lee, ni si la necesidad es parte de la lectura.

Pongamos un ejemplo. En un capítulo de su libro Al margen de estos clásicos. Autores españoles del siglo XX (1966), Julián Marías observaba lo siguiente: “En los buenos tiempos de la erudición –fuese Escalígero o Nicolás Antonio, Justo Lipsio o Bayle- había muy pocos libros y escritos; la cosa empezó a complicarse pronto, y el ritmo del proceso de acelera día tras día […] Hoy la erudición, si la tomamos al pie de la letra, es imposible. El gesto de ‘conocer lo que hay sobre un asunto’, de ‘estar al día’, es mero ademán que no se cumple ni se puede cumplir. Una vez que se reconozca que no se cumple, habrá que preguntarse si es necesario…” El caso que aduce y despliega Marías es inapelable: la presunta relación de la poesía de Antonio Machado y la filosofía de Martin Heidegger, que en un tiempo atareaba a los académicos. Descubre Marías que no era difícil detectar la fuente porque era una única fuente; es decir, todo lo que sabía Machado de Heidegger procedía de un solo libro que ni siquiera era de Heidegger (Les tendances actuelles de la philosophie allemande, de Georges Gurvitch). Lo que queda probado con ese sencillo ejemplo es que para la solución de ese problema no habría servido una erudición pasmosa que omitiera ese libro.

A veces, sin embargo, no hay erudición que sirva ni alcance para resolver problemas menos librescos. Se publicó este mes en Inglaterra The Bach Cello Suites: A Companion. Su autor es el cellista Steven Isserlis. Algunas de las reseñas del libro llamaban la atención sobre la conclusión de Isserlis según la cual las seis suites para violoncello de Bach representan una meditación espiritual desde la Natividad hasta la Resurrección.

En realidad, el libro parece ser la expansión de las notas que Isserlis había escrito en 2007 para la edición en disco de su imprescindible versión de las suites. Iba allí todavía más lejos y proponía una correspondencia entre cada una de las suites y los Misterios del Santo Rosario (algo más arduo al tener en cuenta el luteranismo de Bach, aunque esta objeción podría subsanarse); así, la n°1 un Misterio Gozoso (la Natividad), la n°2, un Misterio Doloroso (la oración en el huerto), la n°3 un Misterioso Glorioso (la venida del Espíritu Santo), la 4, uno Gozoso (la presentación en el templo), la 5 uno Doloroso (la Crucifixión) y la 6, uno Glorioso (la Resurrección). Además de entender los cinco acordes en el final del Preludio de la Suite n°2 como un símil de las cinco heridas de Cristo.

Es difícil saber si Isserlis pretende sacar a la luz un programa de las suites de Bach que habría quedado hasta su presunción oculto, o bien si es un programa que él se da a sí mismo (e indirectamente a las suites) para regular su ejecución. Isserlis la define alternativamente como un “sentimiento” o una “reacción instintiva”. Claro que Isserlis no saca esto de la nada (las relaciones con las cantatas ofrecen insinuaciones), pero aclara que la suya no es una teoría y que haría falta un erudito para probar lo dicho, si es que lo dicho, insiste, “puede probarse”. Probablemente no se pueda, como sí pudo Marías desnudar la falsa erudición de los intérpretes de Machado. Sin embargo, Isserlis alega que esa relación con los Misterios se “ajusta como un guante al arco expresivo de las suites”. Acaso sea ahora ésa la única erudición con que contamos: la que sale de la intimidad más estrecha con lo tocado, lo leído, lo mirado, y que no admite inspecciones bibliográficas.