Cuando solo existían unos pocos canales de aire y había escasos programas de actualidad política, la agenda de invitados era acotadísima y no se volvían a repetir en la misma temporada.

Hoy, con la multiplicidad de señales de cable y de espacios vía streaming, la situación varió dramáticamente. El exceso de pantallas requiere de la esforzada tarea cotidiana de productores para convencer a políticos relevantes a que vuelvan una y otra vez a los mismos programas, propuesta que se amplía a periodistas, encuestadores, economistas, opinólogos y panelistas estables que en el presente conforman la repetitiva fauna televisiva para hablar casi exclusivamente de un monotema: la actualidad política.

Se armó ahora una batahola porque Javier Milei no quiso asistir al ciclo de Diego Sehinkman en TN, al que ya había ido muchas veces, porque objetó la lista de otros invitados que pasarían por la misma emisión y la empeoró cuando dijo que lo querían “emboscar”. Milei estaba en su derecho de concurrir o no, pero la pifió con su patrullaje prepotente. “Para fabricar a un autoritario sólo hace falta una cosa: un sumiso. No seamos sumisos frente al atropello”, alertó el conductor de Solo una vuelta más.