No somos una minoría

Todo relato político renuncia a la verdad. De otro modo no sería relato. Sería crónica. Toda renuncia a la verdad es, por definición, inmoral. Dejemos la ética de lado por ahora. No hace falta complicar el asunto; estamos hablando, simplemente, de la consciencia del bien y del mal. O conocemos la diferencia o somos inimputables. Todo relato político renuncia a la verdad y falta a la moral, y es consciente de ambas cosas. De otro modo no sería relato ni crónica. Sería alucinación. Es fácil confundirlos. Y no hay alucinación. Hay cinismo.

Pero de ninguna manera la inmoralidad de un relato es lo más peligroso. Ni su insolente desfiguración de la verdad. En todas partes y en todas las épocas hubo doble moral, discursos divorciados de los actos y estándares para cada ocasión. Listas de amigos y de las otras. Influencias y complicidades.

No. El peligro se encuentra en la persistencia, en la repetición de ese relato. En su reiteración nunca desafiada. Porque tarde o temprano –y nada de esto es tampoco nuevo– algo queda, algo va asentándose, hasta que ya nadie lo disputa. Es así. Se lo ha dicho tantas veces, que es así, debe ser así. Es el primer paso para la degradación de una sociedad. Que la mentira ya no necesite disfrazarse. Que ni siquiera nos demos cuenta de que vivimos dentro de una mentira. Sociedad en este contexto puede ser una nación o una pareja, una compañía privada, un consorcio o una amistad de años.

Un relato no representa un peligro cuando habita en una biblioteca, en la serie que seguimos, en la película de cine. Allí son arte o entretenimiento. Pero cuando nos dejamos arrastrar dentro de un relato, cuando convivimos con su inmoralidad fundamental, nuestra consciencia termina por descartar su condición de ficción y lo admite como real. Somos, a fin de cuentas, buenas personas. No nos permitimos creer que ocurran ciertas atrocidades. Así que las bloqueamos e intentamos aceptar solo lo menos insoportable.

El talón de Aquiles de la ficción política es que algo siempre sale a la luz. Rompe el bloqueo. Se revela. Alguien habla. Alguien se harta. Explota el escándalo, y entonces aparece en el horizonte inmediato –el tiempo es clave, por eso la justicia no debe ser lenta– una divisoria de aguas a la que toda sociedad se ha enfrentado desde los albores de la civilización: la impunidad o el respeto por la ley. Las leyes cambian con los siglos. El respeto, no.

Si esa sociedad elige la impunidad, los ciudadanos de bien empiezan a creer que la mayoría de sus compatriotas es así, ilegal e indemne. Que la indecencia es la nueva normalidad. Que los que están mal son ellos. Sé cómo se siente. A estas alturas me ocurre casi a diario. Que hemos vivido equivocados. O que somos unos pánfilos. Que fueron en vano todos esos años de esfuerzo, de respetar las reglas, de no ventajear, de intentar equivocarnos lo menos posible y, en caso de cometer una falta, sufrir el arrepentimiento, que es como regurgitar el mal, y decirnos: “nunca más esto”. Se llama integridad –no épica o supremacía, como pretenden, adrede, los relatos–, pero sentimos que fue una gran tontería.

Ahí está el abismo. De esa sensación no hay regreso posible, o lleva generaciones. Cuando los decentes nos convencemos de ser una minoría inadaptada, con valores pasados de moda, ridiculizados por los hechos o excluidos del relato por medio de algún estigma. Ahí nos entumecemos y bajamos los brazos. No renunciamos a nuestros valores; no podríamos, de todas maneras. Seguimos siendo los mismos testarudos respetuosos de la ley, pero atontados, groguis contra las cuerdas, confundidos, frustrados e impotentes. Créanme, sé cómo es, y tenemos razón en sentirnos así. La impunidad, aparte de una burla o un insulto a la inteligencia, es el castigo que los relatos le administran al decente. Pero estamos cometiendo un error. Un solo y diminuto error que lo cambia todo. No somos minoría. Todo lo contrario.